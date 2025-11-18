陳茂波﹕金管局與沙特PIF推10億美元基金　支持港企拓沙特市場

財政司司長陳茂波出席論壇時表示，香港與中東的合作已由金融擴展至工商業領域，金管局與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）即將共同推出規模10億美元的基金，支持香港及大灣區企業擴展至沙特阿拉伯市場，為當地非石油範疇發展作出貢獻。他又指出，一家沙特大型開發公司下月將在香港進行路演，尋找策略夥伴支持基建發展。



陳茂波表示，創新及科技是香港的新增長引擎，會專注於人工智能、生物科技及金融科技等具有競爭優勢範疇。他認為，科技、人才、市場、土地資源及資金都不可或缺，很多企業已在港設立研發中心或區域總部，可帶動上下游合作夥伴來港，完善香港的創新生態系統。

正透過訂造鼓勵措施加快北都發展

他說，政府亦正透過創新政策及度身訂造的鼓勵措施，加快北部都會區發展。

對於近年地緣政治日趨緊張。陳茂波表示地緣政治發展正在提升而非削弱香港的國際金融中心地位，香港亦正發展成全球領先的創新科技中心，形容全球只有少數城市能夠做到在兩方面保持領先地位，並有強勁發展勢頭。

2025年10月29日，韓國慶州，美國總統特朗普（Donald Trump）出席2025年亞太經濟合作組織（APEC）行政總裁峰會時舉起拳頭。（Reuters）

陳茂波指出數個月前美國政策出現重大轉變，為全球帶來新的不確定性，投資者重新評估風險，尋找具有透明、一致及穩定的政策環境，並有可信監管框架及熟悉法律制度的司法管轄區，亦令他們可以繼續追求回報，他認為香港是答案所在，很多金融機構亦擴大在港業務。陳茂波認為，隨著地緣經濟格局重塑加快區域經濟合作，促進區內貿易及投資，中國與東盟及中東合作，香港亦可發揮關鍵作用，連結市場及引導資金流動，促成企業合作並提供專業支援。

他表示，今年初港股估值只是約12倍，隨著全球投資者意識到對中國市場配置不足，吸引大量資金流入。恒生指數今年以來升約3成，日均成交是去年的兩倍多，首次公開發行（IPO）集資額約280億美元，上市後融資更達610億美元。資產及財富管理業亦強勁增長，首8個月香港註冊基金錄得淨流入450億美元；銀行存款至今亦增長10%至逾2.4萬億美元。