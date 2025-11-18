本港失業率回落至3.8%　就業不足率維持1.6%

根據政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字（即今年8月至10月的臨時數字），經季節性調整的失業率由今年7月至9月的3.9%下跌至今年8月至10月的3.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。



與今年7月至9月比較，在今年8月至10月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售、住宿及膳食服務業，專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），地基及上蓋工程業，以及金融業有較明顯的跌幅。各行業的就業不足率則變動不一，但幅度普遍不大。

勞工處9月時舉行招聘會。（梁鵬威攝）

總就業人數由今年7月至9月的367.45萬人，下跌至今年8月至10月的367.27萬人，減少約1,800人。同期的總勞動人口亦由383萬人下跌至382.23萬人，減少約7800人。

失業人數（不經季節性調整）由今年7月至9月的15.56萬人下跌至今年8月至10月的14.96萬人，減少約6,000人。同期的就業不足人數則由6萬人上升至6.08萬人，增加約800人。

政府：港經濟穩健擴張

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年8月至10月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間輕微下跌0.1個百分點至3.8%。就業不足率維持在1.6%不變。同期勞動人口和總就業人數稍為下跌，而失業人數亦有所減少。」

展望未來，孫玉菡說：「香港經濟穩健擴張，加上營商氣氛穩步改善和消費信心逐漸恢復，應會爲勞工市場帶來支持。然而，部分行業的就業情況仍會繼續面對經濟轉型帶來的挑戰。」