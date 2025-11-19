特朗普暗示已確定聯儲局下任主席人選　抱怨欲炒鮑威爾卻遭阻攔

美國聯儲局下任主席人選，或快將公布。據美國傳媒，美國總統特朗普表示，自己已確定下一任聯儲局主席的人選，同時聲稱有人正在阻止他解僱美聯儲現任主席鮑威爾。



特朗普稱：「我想我已經知道我的選擇了。」但並沒有具體說明人選是誰。美國財長貝森特表示，已將潛在人選範圍縮小到現任聯儲局理事沃勒和鮑曼、前美聯儲理事沃什、白宮國家經濟委員會主任哈塞特以及貝萊德公司高管Rick Rieder。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

特朗普說：「我們有一些令人驚訝的名字，也有一些人人都在談論的常規名字。我們可能會採取常規方式。偶爾走一走政治正確的道路也挺好。」

貝森特曾表示，他計劃在感恩節假期後向特朗普提交建議。下一任聯儲局主席將必須維持一種謹慎的平衡：既要迎合特朗普對低利率的渴望，同時也要維持投資者的信心。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

市場人士料下月減息機會低於5成

另一方面，目前市場人士預期下月聯儲局再減息機會不足50%。據CME「美聯儲觀察」數據顯示：12月減息25個基點的機會率為48.9%，維持利率不變的機會率為51.1%。到明年1月累計減息25個基點的機會率為49.7%，維持利率不變的機會率為31.9%，累計減息50個基點的機會率為18.4%。