Scion基金注銷SEC註冊後　Michael Burry︰自己仍活躍於市場之中

成功預測次按危機爆發的傳奇基金經理﹑電影《沽注一擲》的原型人物Michael Burry表示，雖然他的對沖基金公司Scion Asset Management取消了備案，但他仍然活躍於市場之中。

「這最後一次的嘗試本質上就是一個親朋好友共同擁有的基金。」他在周二發給彭博新聞社的電子郵件中寫道，「我沒有像大多數人那樣進行市場推廣或管理，也沒有試圖通過引入我不認識的投資者來擴大資產規模。我不想再次遇到像創辦Scion Capital時那樣的問題。」

Michael Burry補充道：「我仍在管理我的資金，活躍於市場之中。」

Burry因2008年押空美國房地產市場而名聲鵲起，他的經歷被寫入了Michael Lewis的書《大空頭》。不久前Scion Asset Management已終止在美國證券交易委員會(SEC)的註冊狀態，他在X上發帖表示「11月25日將去做更好的事」。

Scion Asset披露做空輝達公司和Palantir Technologies Inc.。（Reuters）

近日沽空Nvidia等惹關注

Burry現年54歲。在成功做空了以高風險住房貸款為抵押的債券後，他2008年關閉了當時的公司Scion Capital。2013年，他創辦了Scion Asset Management。

從那以來他的交易一直備受關注，市場觀察人士仔細研究其公司的監管申報文件。最近，該基金披露做空輝達公司和Palantir Technologies Inc.，還買入了Halliburton Co.和輝瑞公司的看漲期權。

「我很高興擺脫了合規負擔以及我的申報文件所帶來的廣泛誤解。」Burry周二寫道，「Scion Asset Management不會關閉，因為它也是我運營其他投資項目的平台。它不再是一家註冊投資顧問公司(RIA)，也不再為外部投資者管理基金。」

10月下旬，他發帖對市場過度繁榮含蓄地進行警告。在本周另一個X帖子中Burry表示，百度公司計算減值成本採用的方法可能導致了2024年盈利的成長。之前他買入了針對這家中國公司的看跌期權。