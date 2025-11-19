金發局倡港深化與灣區融合　加快研發AI商業化

金發局與Deep Knowlege Group聯合發布全球人工智能（AI）競爭力指數，從政策、治理、監管去釐定競爭力。報告涵蓋50多個地區、逾千個與治理相關機構，包括政府機構、投資者及研究機構等。



報告指出，運算能力、研發產出及創投等指標只能反映部分AI競爭力，風險評估框架及監管配套亦同樣重要，認為治理體系成熟的地方能夠更好地安全應用AI、維持公眾信任並吸引投資。

AI治理差距正擴大

報告指出，AI治理差距正在擴大，預計未來10年，擁有先進治理體系的地區，將獲得不成比例的經濟及地緣政治優勢；而治理領導能力與金融業成熟度亦日益有關連，例如香港、新加坡、歐盟、英國、美國及阿聯酋，都體現到金融監管越強，AI治理越先進。

報告又指出香港在人工智能產業化發展，採取務實並以金融為主導的方式，既是國際金融樞紐，亦努力發展成為區域AI及數據科技領先者。香港最強優勢之一是在AI金融領域或監管科技處於領先地位，各項措施令香港的金融生態系統成為負責任及可信的AI融合的全球典範。金管局與證監會制定相關合規及風險評估框架，亦設立監管沙盒，加上本身在金融基建及法律等方面有傳統優勢，為香港向亞太區以至全球輸出AI金融治理模式創造有利條件。

報告指，香港目標利用AI鞏固在金融服務、生物醫學、物流方面的領先地位，包括發展AI推動的智慧城市解決方案、擴大AI研發的公私營合作、培育有關人才、構建AI治理及監管能力。

報告又提到，香港的AI策略目標之一是與內地產業接軌，並保持作為東方及西方橋樑的角色，為擴大影響力，建議香港必須深化與粵港澳大灣區融合，加快將AI研發商業化。