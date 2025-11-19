股王Nvidia將公布季績　分析師﹕如遜預期將累及美股及美元表現

有股王之稱的晶片生產商Nvidia（英偉達）將於週三（19日）公佈上季業績，外界相當關注該晶片生產季績表現，更有大行分析師指出，若Nvidia業績不符預期，將拖累美元表現。



三菱日聯分析師Derek Halpenny表示，如果即將公佈Nvidia財報引發美國股市進一步下跌，美元可能走弱。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

他指出，美元目前與股市呈正相關，這可能與市場對科技/人工智慧板塊股票下跌可能衝擊整體經濟的擔憂重新升溫有關。此外，股市進一步下跌「無疑會增加聯儲局在12月同意採取『保險式』減息的可能性」。也就是說，若該晶片生產商業績不及預期，可能對美元造成壓力。

不過，他表示，市場隨後很快會將關注點轉回周四（20日）發佈的美國9月非農就業資料，因為這最終將決定美元在年底前的走勢。

2025年9月10日，上海，2025外灘大會上，英偉達（NVIDIA）公司參展。（CFP）

市場人士預測﹕上季多賺54%

目前市場人士預期Nvidia上季收入為548.3億美元，按年增長56%；經調整每股盈餘增長54%至1.25美元。

摩通分析師Harlan Sur認為Nvidia上季業績可以優於預期，予公司目標價215美元，評級為「買入」。