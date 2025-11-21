渣打國泰Mastercard®迎新簽賬+交稅賺里數 01免簽賬再額外送里數

不少網民抱怨今年稅款大增，荷包大出血！其實只要揀啱交稅方式，交稅都可以賺回贈！ 渣打國泰Mastercard近期推出的全新里賞FanFest迎新禮遇，正正為全新信用卡客戶*提供一個「狂賞」機會。只要把握時機，出新卡交稅，最高可以激賺80,000「亞洲萬里通」里數。想知點先賺到盡，就要留意下文攻略啦！



「85,000里數」終極攻略

要實現這個「繳稅變旅行」的目標，關鍵在於結合迎新簽賬與繳稅優惠。以最高級別的「渣打國泰Mastercard - 優先私人理財」客戶為例，全新信用卡客戶*揀里賞FanFest禮遇，在發卡後2個月內累積合資格簽賬滿HK$10,000。若以海外簽賬（HK$2/里）計算，單是此項消費已能賺取5,000 里數。同時，透過「渣打網上理財」或「SC Mobile App」以渣打國泰Mastercard繳交稅款，便可尊享HK$2 = 1里的非凡兌換率。若要賺盡此項優惠的80,000里數上限，即需繳交HK$160,000的稅款。兩者相加，便可輕鬆獲取總共85,000里數。

不同級別 照樣賺里

當然，即使你並非「渣打國泰Mastercard - 優先私人理財」客戶，申請其他級別的渣打國泰Mastercard同享繳稅優惠。「渣打國泰Mastercard - 優先理財」客戶，繳稅可享HK$3 = 1里，上限為40,000里數（即繳款HK$120,000）；而「渣打國泰Mastercard」客戶，亦可享 HK$4 = 1里，上限為20,000里數（即繳款HK$80,000）。

把握時機！拆解「繳稅賺里」任務

想把握這次機會，全新信用卡客戶*就要密切留意推廣詳情。全新里賞FanFest禮遇的推廣期由即日至2026年1月15日。客戶必須在此期間內揀里賞FanFest提交申請，並於2026年2月12日或之前成功獲批新卡。

成功獲批後，客戶需在發卡後的2個月內完成兩項任務：一是累積合資格簽賬滿HK$10,000 或以上；二是使用新卡繳交稅款。特別注意繳稅渠道，客戶必須透過渣打網上理財或SC Mobile App進行繳稅，方可納入優惠計算，大家唔使擔心，呢啲渠道係無手續費嘅。若使用支付寶（AlipayHK）、微信支付（WeChat Pay HK）或八達通App等電子錢包服務繳稅，將不適用於此推廣優惠。

里數幾時到手？

里數將於2026年7月31日或之前存入。

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

HK01會員尊享 獨家免簽賬額外5,000里數

除了銀行的迎新優惠，HK01讀者更有獨家著數！

HK01讀者於推廣期內（即日至2026年1月15日），透過HK01平台內的指定連結(link TBC)，向發卡銀行遞交表格申請本活動推廣的信用卡。成功完成信用卡申請，便可免簽賬額外獲贈5,000里數！

百老滙簽賬賞高達5,000里數獎賞

最近渣打信用卡與百老滙推出聯乘獎賞，讓你一邊買手機、家電及影音產品，一邊勁賺高達5,000里數獎賞！想年尾換手機、家電及影音設備? 只要於2025年11月30日或之前憑渣打信用卡於百老滙消費，除咗可以低至五折入手精選產品，仲可以享受以下優惠！

憑渣打信用卡於百老滙作單一合資格簽賬淨額滿HK$3,000或以上，即可享基本獎賞高達HK$400現金回贈/4,000里數獎賞。記得此優惠只限首15,000名成功登記客戶，額滿即止^，大家記得把握時間賺現金回贈/儲里數！

此外，憑渣打信用卡到百老滙門市購買指定產品單一簽賬淨額滿HK$9,000或以上並以商戶免息分期付款，即可獲得額外HK$100現金回贈/1,000里數獎賞！

想享用以上優惠，記得於推廣期內登入以下連結以合資格信用卡進行登記：www.sc.com/hk/broadway，幫你達成下一次旅遊目標！

^如限額已滿，將於渣打／百老滙推廣網頁內公布（www.sc.com/hk/broadway）。

所有優惠須受條款及細則約束，詳情請瀏覽以上網址。借定唔借？還得到先好借！

