彭博﹕內地再出招撐樓市　冀扭轉低迷情緒　免影響金融系統穩定

內地據報計劃再推出措施，包括為供樓的業主提供貼息等，希望支持樓市。據《彭博》引述知情人士稱，內地決策層正在考慮新一輪支持政策以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定。



據知情人士表示，住房和城鄉建設部等多部門正在衡量一系列選項，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息。其中一位知情人士表示，其他正在醞釀的措施還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除，以及進一步降低住房交易契稅等。由於相關事項不公開，知情人士要求匿名。

實施時間及政策細節仍存變數

知情人士說，至少今年三季度起相關部門就開始了新政策的討論，當時住房銷售和房價持續低迷。他們補充道，具體實施的時間和政策細節仍存變數。

中國一直在努力為房地產市場托底，樓市低迷已衝擊居民財富、消費、就業等方方面面。儘管約一年前在政府政策支持下樓市曾小幅回暖，但復甦勢頭很快消退。今年第二季度以來住房銷售進一步下滑，上月固定資產投資更是出現大幅滑坡。

第2季以來住房銷售續下滑

惠譽上月指出，房地產市場的黯淡前景、家庭償還房貸等能力的減弱，意味著銀行的資產質量明年可能惡化。國家金融監督管理總局的數據顯示，商業銀行三季度末不良貸款餘額3.5萬億元人民幣，達到歷史峰值。

中國住建部未立即回應置評請求。