摩根資管料美股長期盈利增長略放緩　 惟仍居前列　續看好黃金

摩根資產管理發布《2026年長期資本市場假設》，即有關各類資產未來10至15年的風險與回報，該行認為，60/40的股債投資組合仍然穩健，預測年回報率可有6.4%。



對於近期熱議的AI泡沫論，摩根資管表示，科技熱潮無疑推動著本輪牛市，但並非所有做雲端技術的創新科企都會成功，主動管理揀選尤為關鍵。

美大型股長期預期回報6.7% 盈利增長將略放緩

在環球股市的預期回報方面，摩根資管環球多資產策略師盛楠表示，預計環球股票的預期回報率為7％，而美國大型股預期回報率為6.7%，按年持平。

對於美國股市，其坦言盈利增長會略放緩（a slight moderation），但美股的盈利能力在主要股市中，仍然可算數一數二，而美元或就將走弱。盛楠提醒，伴隨通脹與市場波動，多元化分散投資於美國以外的資產屬必要，且可以考慮加入另類資產。

她續指，新興市場同樣非常值得關注，且明顯是由更強的盈利增長所推動，當中就包括中國和印度。早先提及回購派息等股東回報舉措，市場多聯想到美國，但近年其也成為新興市場股市的重要主題。

科技股估值仍高 料後續盈利增長助歸合理

對於AI泡沫論，摩根資產管理亞太首席市場策略師許長泰指出，企業仍然在科技領域增加資本開支，多地的政府也在以創紀錄的刺激措施，提供更多的支持，科技的熱潮仍在持續推動本輪牛市。

且不單是AI，例如自動駕駛、機械人等同樣是值得關注的主題，市場正從採用AI，轉向於配置AI技術進入各行業，相信也會帶動私募股權的投資機會。該行對於未來私募股權的回報假設，就有10.2%。

不過他也提醒稱，對科技採用具信心，不代表當前的估值合理，目前的估值其實仍較高，但相信強勁的利潤增長，可以帶動估值回歸合理水平，且投資者需主動管理，有所揀選投資標的。

日本國旗・日本央行・日本經濟・日本消費：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日本政治爭議不納入長期預測 惟經濟民族主義不利發展

而談及地緣政治的影響，例如中日關係對於近期日本資產的影響，許長泰指出，對於日本的投資和經濟假設，仍然是建立在GDP，通脹以及企業盈利等預期之上，短期的政治影響確乎存在，但不會納入10到15年的長期預測。

不過他也表示，經濟民族主義（economic nationalism）乃至民粹主義的抬頭，會被納入考量，因為其不利於經濟增長，且會推高通脹。

而對於新首相高市早苗的經濟理念，早先她敦促日企加薪，導致市場擔憂日企難在股東回報，以及員工的合理薪資之間取得平衡，許長泰表示，目前情況尚平穩，但如果未來因為新首相的政策要求，導致日本公司在企業治理等問題的態度出現逆轉，就會重新考慮對日本市場的觀點。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

仍看好黃金 惟不認同視為對沖資產

此外出於多元化配置需求，金價近年屢創新高，許長泰分析指，在投資組合建構中，要釐清黃金的角色，其不認同把黃金視為對沖資產，且黃金本身不會產生收益。

他表示，當前推升金價的基本面仍然存在，包括央行的買盤，以及投資者將黃金對沖作為底部交易的工具，這種需求仍會持續，因此看多黃金的觀點仍然是合理的。

但他也表示，如果投資黃金的目的是為了對沖市場的回調或波動性，從長期看來，金價的波動性與新興市場的股票其實相若，因此務必釐清黃金在投資組合中的地位。