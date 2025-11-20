王國龍臨別寄語　稱港仍是領展核心市場　見證公司成長感欣慰

領展（0823）今日（20日）公布中期業績，期內收益為70.23億元，物業收入淨額為51.78億元，分別較去年同期下跌1.8%及3.4%。集團解釋，跌幅主要受香港及中國內地業務的續租租金調整率出現負數影響。

領展公布業績後，股價隨即向下，收市報38.8元，跌6.4%，成交額為16.43億元。



料續租租金下跌趨勢將延至下半年

領展董事會主席歐敦勤於業績發布會上指出，目前中餐廳及酒樓等餐飲業者經營困難，導致續租租金面臨下調壓力，預計此趨勢將持續至下半年。他坦言，儘管市場已出現初步復甦跡象，但租金水平仍低於三年前，反映基本市場因素尚未完全恢復。

領展主席歐敦勤（圖右二）指出，香港零售市場面臨結構性轉變。（劉兆儀攝）

歐敦勤進一步分析，香港零售市場正面臨結構性轉變，包括港人融入大灣區生活圈，北上消費成為新常態。他認為，此趨勢已逐漸見頂，但市場仍需時間消化轉變，待結構穩定後，租金與租務情況才有望重回增長軌道。

此外，歐敦勤特別感謝將於年底退休的行政總裁王國龍過去多年的貢獻。他透露，集團正積極物色具國際房地產經驗的繼任人選，但因需較長通知期，現階段將由強而有力的中期管理方案維持運作。

王國龍強調，香港仍是領展核心市場，將持續管理和透過不同渠道找新租客。

對見證公司成長感欣慰

王國龍在會上回顧過去16年帶領領展的歷程，感謝團隊在金融危機、疫情及社會運動等挑戰中持續支持，並稱榮幸能參與「香港成功故事」。被問及對下任CEO的期望，他笑言：「希望他做得比我更好。」至於最後一次以行政總裁身份出席業績會的感受，王國龍表示見證公司成長深感欣慰，更向在場記者打趣道：「最唔捨得係你哋。」

強調港仍是核心市場

對於集團未來在物業組合發展方面，王國龍指出相信之後會積極在海外投資新項目。他強調，香港仍是集團核心市場，將持續管理和透過不同渠道找新租客。