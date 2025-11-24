香港金融科技周xStartmeupHK創業節2025 共慶十載同行創新與開拓

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束，十一月三日至四日舉行的主論壇為為期一周的金融與創科盛會揭開序幕。活動匯聚環球政府官員、監管機構、創新者及行業領袖，舉行了多場專題會議、演講及討論。兩項活動的結合彰顯了香港對數字經濟的堅定承諾。

本年度盛事吸引了逾45 000與會者，超過120個經濟體，匯聚1 000多位演講嘉賓，超過800家參展商，以及30多個內地及國際貿易代表團出席，創下歷史新高。香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025由財經事務及庫務局、商務及經濟發展局和投資推廣署聯合主辦，並由香港金融管理局（金管局）、證券及期貨事務監察委員會（證監會）、保險業監管局（保監局）和活動指定承辦商Finoverse合辦。

共慶十載同行

行政長官李家超為香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025主論壇揭開序幕。今年兩大旗艦盛事攜手舉行並設有11個主題論壇，包括金融與科技政策論壇、前瞻論壇、保險科技論壇、健康科技論壇、財富與投資管理論壇、數字金融論壇、數字資產論壇、區塊鏈與Web3論壇、人工智能與前沿科技論壇、全球創科‧智匯中國論壇以及TechX論壇。

行政長官李家超昨日（十一月三日）在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025上致辭。

中國人民銀行副行長陸磊於主論壇指出，內地與香港在金融科技領域的合作日益緊密。兩地的務實協作已推動多項重要進展，包括內地與香港快速支付系統實現互聯互通、以及數字人民幣的應用案例等，有效提升了兩地金融發展的效率。他強調，正值國家規劃「十五五」之際，香港作為國際金融中心，應藉由推動跨境支付創新，進一步深化互聯互通，從而實現兩地經濟的融合發展。

陸磊續稱，人民幣跨境支付系統在香港持續擴展其業務規模，推出港元清算服務，支持「債券通」南向通、北向通的資金結算。

財政司司長陳茂波發表主題演講，並參與由投資推廣署署長劉凱旋主持的專題討論。討論嘉賓包括滙豐集團行政總裁艾橋智，以及渣打集團行政總裁溫拓思。香港現有約1 200家金融科技公司，陳茂波分享了在建設蓬勃金融科技生態系統過程中的三大觀察：以普惠金融為目標、監管機構作為創新的促進者，以及推動負責任、可持續的創新發展。

財政司司長陳茂波（右二）昨日（十一月三日）出席香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025。

在題為「策動金融科技新時代」的專題討論中，財經事務及庫務局局長許正宇指出，區塊鏈與人工智能在推動香港金融服務業轉型方面發揮着關鍵作用。他又表示，金融科技監管沙盒及各類資助計劃在香港創科生態系統中同樣擔當重要角色，不僅是推動創新的重要動力，也有助於吸納巿場的寶貴意見與反饋，更好檢視和完善現有政策及監管框架。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示財經事務及庫務局局長許正宇（左一）十一月三日出席香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025，並與（左二起）螞蟻集團董事長井賢棟、春華資本集團創始人、董事長兼行政總裁胡祖六及世界經濟論壇金融服務技術及創新主管Drew Propson參與專題討論。

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長兼董事會主席金立群出席了主論壇，並就金融創新如何助力自然及生態保護分享見解。他表示：「如果能將大自然認證為一種資產，就能使其具備可投資性。我們可通過數字化手段擴大其規模，從而實現長期可持續發展。」他更宣布亞投行計劃在港設立辦事處，以滿足其不斷增長的業務需要。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示亞洲基礎設施投資銀行行長兼董事會主席金立群十一月三日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025發表主題演講。

從心領航：政策與生態圈視角

財經事務及庫務局副局長陳浩濂於主論壇與美圖公司前主席、天使投資人蔡文勝展開深度對話。陳浩濂講述香港在數字資產領域的最新發展。陳浩濂表示：「特區政府正推動數字資產以可持續和負責任的方式發展。作為亞洲領先的國際金融中心，二○二五年六月我們發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》，重申政府致力將香港打造成數字資產領域中的全球創新中心。」

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示財經事務及庫務局副局長陳浩濂（右）十一月四日出席香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025的爐邊對話環節，與美圖公司前主席、天使投資人蔡文勝（左）對話。

創新科技及工業局副局長張曼莉在視像致辭時概述了政府在創新科技基礎設施、人才及產業發展方面的策略性投資，為香港打造蓬勃的創新科技生態系統，以及建設新的實體經濟。她指出，政府致力通過一系列支持措施，更好地協調上中下游的發展，以鞏固香港在創新科技方面的優勢。她誠意邀請金融科技公司和初創企業利用香港為全球創新樞紐的地位的獨特優勢，在香港設立或擴展業務。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示創新科技及工業局副局長張曼莉於十一月四日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025上發表視像主題演講。

環境及生態局副局長黃淑嫻就香港迄今在環境和可持續發展方面取得的成果發表主題演講，並強調科技創新在減碳策略上發揮關鍵作用。她表示：「要有效應對氣候變化，我們需要在氣候變化的適應和應變方面採取適切的對策，以保護市民的生命和財產，免受極端天氣事件影響；而人工智能及機械人在這方面扮演的角色日益重要。」

黃淑嫻續指，特區政府重視在日常工作上應用創科措施，並舉例指香港天文台自二○二三年年中試行的人工智能天氣預報模式，以提供包括熱帶氣旋路徑預測的天氣預報；系統今年成功預測多個熱帶氣旋，其準確度優於傳統數值天氣預報模式。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示環境及生態局副局長黃淑嫻十一月四日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025上發表主題演講。

重塑未來金融：數碼轉型與信任

金管局總裁余偉文闡述了「金融科技2030」願景，聚焦四大重點領域，包括數據及支付基建、人工智能、業務及科技韌性，以及金融代幣化，統稱「DART」，旨在將香港發展成為一個穩健、有韌性與前瞻性的國際金融科技樞紐，並詳細講述各個領域如何為香港金融科技開啓新篇章。回顧過去十年香港金融科技生態的演變，余偉文指出香港即將邁向「金融科技3.0時代」，將科技融入日常生活，以可信、透明及智能為基礎，塑造具影響力和持久韌性的金融生態。

余偉文同時指出，人工智能已從實驗階段轉型成為推動創新的重要動力。目前香港超過四分之三的銀行已部署或試行人工智能方案。他強調需要與業界深化合作，構建可共享和擴展的人工智能基礎設施，從而惠及整個銀行業。他重申代幣化仍是金管局的發展重點，並強調金管局作為推動者與促進者的角色，致力建立互通及可信的網絡，為蓬勃的代幣化資產市場奠下基礎。最後，他表示面對創新，韌性不僅是抵禦衝擊，更在於保障金融服務安全、靈活應變，為未來發展作好準備。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示香港金融管理局總裁余偉文十一月三日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025上發表主題演講。

證監會行政總裁梁鳳儀以證監會當日（十一月三日）發出的兩份通函內容展開爐邊對話，指出容許持牌虛擬資產交易平台與其海外關聯虛擬資產交易平台共享全球掛盤冊，令本地投資者更有效利用全球市場流動性。通函同時擴大虛擬資產交易平台就各類型的數字資產可提供的產品及服務範疇。

就證監會與財經事務及庫務局最近的兩項聯合諮詢，梁鳳儀稱，公眾普遍支持有關虛擬資產交易服務及託管服務提供者的建議監管制度。證監會目前有意將虛擬資產交易服務提供者的發牌範圍擴展至就虛擬資產提供意見及提供虛擬資產管理服務，並正與政府商討。新的託管制度將聚焦持牌機構如何管控私人密鑰風險，證監會預期只會發牌予最穩健可靠的機構以確保生態的安全。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀（左）十一月三日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025的爐邊對話環節中分享見解。

保監局行政總監張雲正強調，過去數年科技發展一日千里，推動業界創新固然重要，監管工作也須與時並進。他指出生成式人工智能和區塊鏈等科技在保險業的發展十分迅速。保監局採取平衡監管與發展的雙軌策略，以促進可持續發展，牽頭一系列措施，推動高端科技應用並加強保險業的營運韌性，包括開放應用程式介面框架、網絡防衛評估框架及人工智能促進計劃。他亦宣布發表聯盟式學習白皮書。

張雲正指出，隨著保險業不斷發展，金融監管機構必須秉持平衡及開明的態度，以推動市場具兼容性和負責任的創新發展。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示保險業監管局行政總監張雲正十一月三日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025上發表主題演講。

合作為本：共拓創新前沿新格局

從生物科技、金融科技到人工智能與Web3，前沿科技領域成為各界關注焦點。企業與初創團隊在多個舞台及專題討論中分享其在相關領域取得的成果與突破。

諾貝爾物理學獎得主、多倫多大學榮休教授Geoffrey Hinton於活動中分享人工智慧的未來方向。Hinton教授分享其開創性的「母性AI」理論，強調需確保AI真正關懷人類而非取而代之，並提出降低AI相關風險的策略，以及在技術快速演進中維持與人類價值一致的創新機會，同時探討亞洲在推動AI創新中的關鍵角色。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示諾貝爾物理學獎得主、多倫多大學榮休教授Geoffrey Hinton十一月三日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025以視像方式分享見解。

DST Global聯合創辦人兼管理合夥人John Lindfors與啟明創投創始主管合夥人鄺子平於會上專題論壇展開交流，探討顛覆性技術如何重塑全球增長機遇。兩位嘉賓分享從人工智能、生物科技到數字資產，創新浪潮正加速成熟並轉化為可擴展、可投資的市場，並指出新型投資工具如何為全球投資者開啓更多進入途徑。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示DST Global聯合創辦人兼管理合夥人John Lindfors（中）與啟明創投創始主管合夥人鄺子平（左）十一月三日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節主題論壇分享見解。

富蘭克林鄧普頓總裁兼首席執行官莊麗雅預測，下一波大型企業將在人工智能和加密創新領域中湧現。她強調，儘管人工智能和區塊鏈具有變革性，但最大的挑戰在於企業架構轉型管理，這方面初創企業的適應能力優於傳統業者。莊麗雅指出，目前的人工智能投資收益主要集中在晶片製造商和雲端服務等基礎設施供應商，但未來增長將來自企業學會利用人工智能擴大盈利空間。她還重點提到現實世界中加密貨幣和NFT的應用，例如奢侈品的鑑定與防偽和網絡資源分享，並讚揚香港具前瞻性的區塊鏈規管，為業界樹立了創新的典範。

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示富蘭克林鄧普頓總裁兼首席執行官莊麗雅十一月三日在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025主題論壇分享意見。

Solana基金會主席劉元立討論了數位資產財庫（DATs） 和交易所買賣基金（ETFs）作為傳統投資者的互補工具，是銜接加密生態系統的橋樑。但她同時強調，在投機週期中，必須篩選出具備長期投資價值的資產。她並指出，穩定幣等金融技術的演進，反映了金融基礎設施正經歷更廣泛的轉型，去中心化平台在利潤創造和資本流動中發揮關鍵作用。在另一場專題討論中，以太坊基金會聯席執行董事Tomasz Stańczak強調了穩定幣在改善跨境支付和推動機構投資者對代幣化資產的關注具有重要作用。

在主論壇期間，大會安排多場傳媒導覽以突顯香港作為全球金融和創新樞紐的角色。重點活動包括與中國內地科技巨頭舉行的專屬導覽。騰訊在導覽上介紹了其跨境支付服務的願景；微眾銀行則聚焦由公司總部引領的創新科技；而螞蟻數字科技強調香港在全球拓展和尖端金融科技解決方案方面的戰略優勢。杜拜國際金融中心和泰國國家創新辦公室的代表團展示了香港為新興市場所扮演的「超級聯繫人」角色；深圳市金融科技協會和中關村金融科技產業發展聯盟代表團則將香港定位為內地企業走向全球的的理想跳板。

在香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025圓滿落幕之際，劉凱旋表示：「本屆盛會的空前成功，充分展現了香港金融創新及初創生態系統的活力、深度與韌性。我們衷心感謝來自世界各地的合作夥伴、演講嘉賓及與會者，共同促成了歷來規模最大、影響最深遠的一屆盛事。展望未來十年，投資推廣署將持續致力於促進全球企業與香港充滿動力的創科生態圈接軌，協助企業拓展至亞洲以至全球市場，推動創新商業化，開拓更多跨境合作機遇。」

香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025今日（十一月七日）圓滿結束。圖示財政司司長陳茂波（右十一）十一月三日與逾30個來自中國內地及國際代表團代表會面，代表團此程主要目的為於香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025展示其先進技術的成果。

