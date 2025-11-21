Cathie Wood旗艦基金　自8月以來首次買入Nvidia股票

Nvidia公佈亮眼財報後，Cathie Wood的旗艦基金周四買入該公司股票，重申旗下公司ARK Investment Management對這家晶片巨頭的看漲立場。

根據這家ETF提供商的每日交易數據，美國主動管理型交易所交易基金ARKInnovation ETF周四買入93,374股Nvidia股票。彭博匯編數據顯示，這是自8月4日以來，ARK旗下基金首次買入Nvidia股票。

儘管Nvidia營收預測強於預期，並強調人工智能經濟並非泡沫，其周四股價漲勢最終未能延續，盤中雖一度上漲逾5%，但收盤時下跌3.2%，報180.64美元。大盤同樣走低，投資者降低對聯儲會12月可能降息的押注。

亞洲人工智能股票跟隨美股下跌，韓國和台灣股市基準指數周五均跌逾3%。

彭博匯編數據顯示，周四買入前，截至9月30日ARK Investment持有這家全球市值最高公司110多萬股股票。

ARK每日交易更新僅反映管理團隊的主動決策，不包括因投資者資金流動導致的申購或贖回活動。ARK的旗艦ETF價格較10月高點已下跌逾20%，同期那斯達克100指數跌幅為4.3%。