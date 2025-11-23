美聯儲「救市」　華爾街吹響反攻號角？

英偉達財報失靈、美股拋售兇猛之際，聯儲官員輪番出來安撫「救市」。

美股上演過山車式反攻

周五，美股上演過山車式反攻，道指一夜漲近500點，科技股開始有所回暖。

截至收盤，三大指數連續殺跌止住。道指收漲1.08%，標普500指數漲0.98%，納指漲0.88%。科技「七巨頭」中，微軟、特斯拉、英偉達雖仍處跌勢，不過谷歌、蘋果、亞馬遜、META紛紛上漲。

美國製藥巨頭禮來的市值更是突破1萬億美元，成為全球首家市值突破萬億美元的醫療公司。

美股及時雨

近來，市場對美聯儲降息預期大降，致美股市場風聲鶴唳。

就在華爾街對12月「降息」討論愈發激烈、降息博弈進入高潮之際，美聯儲官員開始密集發聲。雖然內部鷹鴿依舊爭鳴，但「鴿派」言論還是重新點燃了市場重新定價美聯儲的未來路徑。

美聯儲「三把手」、紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯最新釋放寬鬆信號，為市場注入了關鍵信心。他表示，隨着勞動力市場降温，美聯儲在近期仍有進一步降息的空間，可以在不危及通脹目標的情況下，將政策立場更接近中性區間。

威廉姆斯認為，美聯儲需要在不對「最大就業目標」造成過度風險的情況下，實現通脹目標。「當前的貨幣政策仍然是温和限制性的……因此，我仍然認為短期內有進一步調整利率的空間，使政策立場更接近中性區間，從而維持我們兩個政策目標之間的平衡。」

最具鴿派傾向的美聯儲理事米蘭則明確表達了對政策放鬆的支持。

他強調美聯儲應以預測為導向，而非數據導向。如果他的投票是關鍵票，他會投票支持降息25個基點。

鷹鴿兩派陣營十分鮮明

當前，美聯儲鷹鴿兩派的陣營十分鮮明。

有「新美聯儲通訊社」之稱的著名美聯儲喉舌記者Nick Timiraos曾提到，美聯儲12月降息與否都可能將出現至少3張反對票……

早前美聯儲柯林斯則暗示，鑑於通脹可能在一段時間內保持高位，目前維持利率不變是「合適的」。

美聯儲洛根也指出，在進一步降息問題上應謹慎放緩步伐，美聯儲12月會議上維持利率不變可能是合適的，以避免決策者過度放寬政策後又不得不掉頭加息的情況出現。

美聯儲盲飛繼續

美國經濟數據一團亂麻，以通脹數據為導向的美聯儲已經盲飛了很長一段時間。

周四，「遲到」的9月非農數據大幅好於預期，這恐讓局面變得更加複雜。

當地時間周五（11月21日），美國勞工統計局又決定取消10月份CPI報告的發布，並推遲11月份CPI數據發布至12月18日。

這意味着美聯儲在12月利率決議時，將再度缺少一項關鍵的通脹數據作為參考。

美聯儲陷「數據迷霧」，但在周五美聯儲官員講話後，市場對降息預期的押注飆升。

目前，利率期貨市場的交易員對美聯儲12月降息的概率預期猛增至超70%，較非農後的不到40%幾乎翻倍。

截至發稿，降息25個基點的概率為71%。，維持利率不變概率降至29%。

此外，美聯儲到明年1月累計降息25個基點概率為58%，維持利率不變概率為20%，累計降息50個基點概率為22%。

「美聯儲傳聲筒」Nick Timiraos撰文稱，鮑威爾不是降息的最大障礙，美聯儲內部共識機制瀕臨瓦解。

特朗普本周表示，他預計在明年5月任命新的美聯儲主席後，利率將大幅下降。然而，美聯儲內部反對12月降息聲浪越來越大，這意味着他的願望可能難以實現。

無論鮑威爾在12月選擇按兵不動還是降息，他都面臨近八年任期內最嚴重的內部阻力。這種分歧可能延續至明年，這意味着，即便更換主席，也並不等於就能確保會有更多降息。

一些人擔憂，若特朗普無法如願以償，可能會採取更激進手段削弱央行獨立性，以換取降息。30多年來，美聯儲主席一直尋求就利率決策達成儘可能廣泛的共識，沒有出現過微弱多數通過的決定。但12月會議極有可能出現三票甚至更多的反對票。

Evercore ISI經濟學家Krishna Guha表示，我們正在目睹決策流程的破裂，明年我們可能會看到委員會嚴重分裂。（12月）感覺就像2026年的一場預演。

這暗示了一種前所未有的前景：貨幣政策結果可能以極少見的微弱多數來決定（而非多年以來追求廣泛共識的傳統），而特朗普任命的新主席也未必能每次都掌控局面。

不過對於美股市場來說，高盛合夥人Tony Pasquariello認為，美國股市已出現好倉「繳械」跡象，預計在市場企穩前還會出現進一步拋售。

雖然英偉達公布了「令人印象深刻的超預期業績並上調了指引」，但市場似乎正進入人工智能周期的新階段，投資者開始對超大規模雲服務商的資本支出和未來回報的可持續性持懷疑態度。而就業數據進一步加劇了市場的複雜情緒。