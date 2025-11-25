散戶逃亡大戶加倉　比特幣血洗緣起　摩通屠熊︰ 明年見17萬美元

若果說Bitcoin（比特幣）為金融市場上，其中一項走勢最飄忽的資產，相信不會有太多人反對。因為比特幣價格，可於短時間內累積飆升數十個百分點，但是又會在短期內暴瀉兩至三成。據Coindesk數據顯示，比特幣在今年10月6日時報12.47萬美元，創下歷來新高，與去年底時約9.34萬美元相比，即10個月內累計升幅約33%若果與4月初時的7.6萬美元相比，即在6個月時間內，累計升幅高達64%，表現遠勝黃金及美股。



在高最峰時，整個加密貨幣市場價值高達4.3萬億美元。這是什麼概念？有股王之稱的晶片生產商英偉達，市值大約4.35萬億美元，即加密貨幣市場最高峰期時，整體市場價值接近一間英偉達。

不過比特幣價格走勢又正好體現出，升得急﹑跌得更急的理論。在11月21日，比特幣價格單日下瀉7%，一度跌至接近8萬美元邊緣，即在一個多月時間內累計跌幅超過35%，整體市值蒸發超過7000億美元。整個加密貨幣市場損失的市值，更或高達萬億美元。有券商更指出，11月份至今，由散戶投資者沽出﹑持有比特幣及以太幣的交易所買賣基金（ETF）總值40億美元。

比特幣在今年內，出現過山車般走勢，又是受到美國總統特朗普政策的影響。

特朗普是比特幣最大推手？

自從去年中競選期間，以及今年初再次入主白宮以來，特朗普本人，已多次發表支持比特幣等加密貨幣資產言論，並親身出席相關活動。特朗普本人更發行「特朗普幣」，甚至在白宮舉行加密貨幣晚宴，其家族成員更是瞓身力撐，兩名兒子是一間投資比特幣公司的創辦人。

特朗普次子Eric（前排左二），有份創辦投資比特幣的公司America Bitcoin。（Getty Image）

獲得美國總統加持，比特幣等加密貨幣價格自然攀升。不過特朗普的政策，有時亦會導致相關資產價格急跌。特朗普在今年4月初公布「對等關稅」措施後，觸動投資者避險情緒，直接導致環球金融市場下挫。

股債匯商品以及加密貨幣價格，全線下跌。比特幣在4月2日時報8.2萬美元，4日後便下跌至7.6萬美元，累計跌幅達到7.3%，並且創下今年全年低位，從比特幣今年價格走勢，反映出投資者對特朗普的政策安排，相當敏感。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

更何況美國政府踏入今年10月初，因為國會撥款議案爭議，而陷入長達超過40日停擺，創下歷來最長停擺日數紀錄，這樣的政治爭拗，亦打擊投資者情緒。雖然比特幣在10月時創下新高，讓外界解讀為只要聯儲局繼續減息，金融市場便可以無懼美國政府停擺。隨著停擺時間日長，市場人士開始對美國經濟前景感到憂慮，多個資產類別價格逐步下跌，比特幣亦難以抵禦地心吸力之餘，其跌幅之急，完全超越股票及債券等傳統資產。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

聯儲局減息 成比特幣上升動能

另一個左右比特幣價格走勢的因素，來自聯儲局的貨幣政策，因為會左右市場流動性。在一定程度上，亦與特朗普的政策扯上關係。自再次執政以來，特朗普便多次抨擊聯儲局的貨幣政策，直言當地利率太高，多次要求聯儲局減息。

特朗普更多次批評聯儲局主席鮑威爾，認為對方行動太慢，以及在關稅對當地物價影響有限情況下，應該盡快減息。

2025年9月17日，美國華盛頓特區，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在聯邦公開市場委員會發布利率政策聲明後舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

他又多次在社交平台發出帖文，表示要撤換鮑威爾，甚至安插親信於聯儲局理事會，目的是希望影響聯儲局的決策。雖然鮑威爾明言，會視乎數據而採取行動。但是自今年8月起便對息口走勢發出較鴿派的言論，促使投資者產生聯儲局快將減息的憧憬，推動黃金﹑股票及加密貨幣價格節節攀升。最終聯儲局在今年9月中重啟減息，成為比特幣等加密資產，價格上揚的動力，所以比特幣在年內再創新高，當然可以說是特朗普的功勞。

比特幣是加密貨幣的代表。圖為比特幣的美術制圖。（Reuters）

投資者避險 致2個月內兩度爆倉

比特幣等加密貨幣，出現如過山車般走勢，引發市場人士對有關資產類別的戒心，更有市場人士將加密貨幣，列為金融市場面臨的泡沫之一。世界經濟論壇主席布倫德早前指出，世界金融市場將面臨三大泡沫，分別為AI﹑加密貨幣及債務。其言論，讓已漸漸失去動力的加密貨幣市場，增添另一重壓力。加上鮑威爾最近發出較鷹派的言論，一度促使市場人士產生聯儲局將於12月舉行的議息會議，暫停減息的憂慮。再加上市場人士對科技股的高估值感到憂慮，這一種避險心態，觸發美股等多個市場全線下挫，進一步拖累比特幣等加密貨幣市場表現。

更有市場人士指出﹕「加密貨幣就像煤礦裏的金絲雀是最先發出警報」，可想而知，加密貨幣市場的投資者對市況變化相當敏感。同時不時有市場人士指出，加密貨幣的投資者較偏好使用槓桿，當投資者取態有變時，市況會變得更加波動。富蘭克林鄧普頓投資解決方案副首席投資官Max Gokhman指出，早前的拋售與其他風險資產完全同步，但由於波動性更高，導致加密貨幣的跌幅更大。他又表示在機構投資，尚未大規模擴展至比特幣和以太坊之外前，加密貨幣市場對宏觀風險的敏感性，將持續保持高位。這種高敏感度，結果更加容易導致出現「爆倉」事件發生。

在10月初及11月初時，加密貨幣市場先後發生爆倉，涉及倉位規模分別為190億美元以及20.5億美元。其中在11月初的爆倉事件，合共有48.8萬人受到影響。有市場人士更指出，10月初的爆倉事件，已對投資者信心造成打擊，並且改變了投資者應對比特幣價格下跌的心態。加密貨幣是否如布倫德所言為金融市場另一個泡沫，目前仍是未知數，但是經過多次爆倉事件後，市場人士對加密貨幣市場信心，明顯較以往疲弱，更有部份投資者決定離場。

日前據市場消息指出，投資者從貝萊德旗下iShares比特幣信託，撤資逾5億美元，創下該基金成立以來，單日最大資金流出紀錄。數據顯示，該ETF於11月18日，出現資金淨流出5.23億美元，連續第五日出現淨贖回之餘，且創下歷史最高紀錄。花旗分析師更指出，隨著以往作為推動比特幣上升動力的ETF，面臨資金枯竭，預料短期內將加劇比特幣跌勢。

2021年9月30日，薩爾瓦多的加油站張貼告示，表示接受以比特幣付款。（美聯社）

Strategy懶理市況繼續加倉

從爆倉事件到投資者從ETF贖回資金，均反映出投資者對比特幣等加密貨幣出現戒心。但是市場人士，又是否完全對加密貨幣持有懷疑的態度，甚至決定全面離場？目前仍未發現有關情況，至少重倉比特幣的國上市公司微略策（Strategy）繼續增加持倉。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

該公司早前向美國證交會（SEC）提交文件，文件顯示該公司於一周內，合共買入8,178枚比特幣，每枚成本平均約10.2171萬美元，總值逾8.3億美元，創下7月以來，單周最大買入規模，令Strategy持有的比特幣數量達649,870枚。若以比特幣在周一（24日），每枚為8.7萬美元計算，Strategy手上持有的比特幣價值，大約為576.74億美元。

對於比特幣等加密貨幣是否已步入熊市，成為市場爭論焦點。不過渣打銀行數碼資產研究主管Geoffrey Kendrick卻認為，今輪的劇烈拋售或許已接近尾聲。根據他最新給客戶的報告，指出目前多項關鍵市場情緒與估值指標，正同步回落至歷史上常與底部相連的區間。其中最受矚目的是公司的mNAV ( 修正淨資產值) 已回落至1.0。有關指標，反映該公司巨額比特幣持倉，與公司股價市值之間的「估值偏離度」，被視為市場恐慌與投降階段時的風向標。

他指出今次回調並非異常，而是自去年美國正式開放現貨比特幣ETF以來，第三次出現跌幅接近30%的大幅調整，認為類似幅度的重挫，從結構上來看，更像是比特幣長期上漲周期中的固定節奏。每當市場在創新高之後，出現短期過熱與槓桿累積時，都可能引發類似的急速清洗，更形容今次調整是熟悉模式，且規模與此前兩次調整幾乎一致，他又認為市場沽壓已接近尾聲。

不過須要留意，指數編制公司MSCI，有意將Strategy等DAT剔出指數。摩根大通預期，一旦被剔出，或會觸發28億美元資金從Strategy流出。

對於比特幣前景，摩根大通亦派發定心丸，不僅確認價格已經見底，更預計到2026年比特幣將對黃金的龐大市值，構成實質性挑戰。

摩通指出目前黃金的市值已飆升至28.3萬億美元，可是比特幣的市值約為1.9萬億美元。這種巨大差異，意味著比特幣在未來6到12個月內，存在可觀的上升空間。摩通認為當比特幣兌黃金的波動率比率，呈現下降趨勢，推測比特幣在2026年的潛在價格，可能接近17萬美元。