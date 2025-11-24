加密貨幣急瀉　特朗普次子籲低撈　曾揚言比特幣見100萬美元

美國總統特朗普第二個任期內，加密貨幣資產曾重塑其家族財富格局。如今，特朗普家族及其追隨者正在迅速體驗數字貨幣固有的劇烈波動。

據《彭博》報道，自8月以來，以特朗普作品牌的密因幣價值下跌約四分之一。其次子Eric Trump在一家比特幣挖礦企業的持股價值已從峰值下跌了近一半。而特朗普的社交媒體公司——該公司今年開始囤積比特幣——的股價也徘徊在歷史低點附近。

根據彭博億萬富翁指數，特朗普家族的財富已從9月初的77億美元降至約67億美元，主要因與其不斷增長的加密貨幣投資組合有關。

Eric Trump來港唱好比特幣，聲言價格將升至100萬美元。

Eric Trump表示，他依然毫不動搖。他曾多次敦促投資者加碼投資，即便是在加密貨幣市場低迷時期。「這是一個絕佳的買入機會，」他在給彭博新聞社的聲明中稱，「逢低買入並擁抱波動的人將成為最終贏家。我對加密貨幣的未來以及金融體系現代化進程從未如此看好。」

曾揚言比特幣見100萬美元

值得一提，今年8月，Eric Trump曾來港出席亞洲比特幣大會2025（Bitcoin Asia 2025），他發表演講時大力唱好比特幣前景，聲言比特幣價格將升至100萬美元，更引用Strategy創辦人Michael Saylor 的戲言：「賣腎都要買比特幣」。

當時比特幣企11萬美元樓上，現價8.7萬美元水平，較之瀉約兩成。