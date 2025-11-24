段永平突然出手！　曲線買入特斯拉　早前稱︰不想和馬斯克做朋友

段永平大動作!

剛說「不想和馬斯克做朋友」的段永平，對特斯拉的態度來了一個一百八十度的大轉彎。

就在大家都以為段永平徹底看不上特斯拉這門「苦生意」，甚至對馬斯克本人都頗有微詞的時候。

11月20日，段永平突然出手了——買入特斯拉。

這事兒要是放在別人身上，可能也就是個普通的調倉換股，但放在段永平身上，結合他前兩周的言論來看，戲劇性瞬間拉滿。

先把時間撥回到半個月前，看看當時是個什麼情況。

段永平透露，通過賣put（看跌期權）的方式入場Tesla。﹙資料圖片﹚

11月談特斯拉︰我不想跟他做朋友

在今年11月初的一次採訪裏，段永平談到了特斯拉。

當時對於馬斯克，段永平是這麼說的：「馬斯克這個人厲害，他有很多想法，也確實是很先進的。投資我覺得比較難，從個人的角度來講，我不是很喜歡這個人的品行。你投資實際上是在跟他做朋友，我不想跟他做朋友，哪怕給我錢我也不幹。」

大家都知道，段永平投資講究看人，講究企業文化，這話基本等於把特斯拉關在了投資大門之外。

對於電動車這門生意，他更是一直都不看好。他在採訪裏反覆強調，這是個「苦生意」，會很累，差異化很小。他甚至斷言：「你現在看到的電動車大部分都會死掉，這個我可以肯定，誰會活下來我不知道。」

直到2025年3月，他還在堅持這個觀點，認為「電動車同質化會越來越厲害，這個行業的商業模式會越來越辛苦的。」

那時候大家的感覺是，段總雖然承認馬斯克是個牛人，SpaceX和星鏈很厲害，但對於買特斯拉股票這事兒，他是真死心了。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，美國富豪馬斯克（Elon Musk，中）在美國-沙特投資論壇上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）互動。（Reuters）

現今︰Mask確實是個牛人

結果就在大家還在回味那篇採訪的時候，風向突然變了。

事情的轉折點似乎發生在11月14日。那天，段永平突然發了一條帖子，他說他看了埃隆·馬斯克最近的演講，「突然明白」了一些事情。

他寫道：「今天看了elon mask最近的演講，突然明白電動車確實是省能源的，因為電動車大多是晚上充電，而很多發電廠因為大多地方都是白天用電，所以有一部分電力時無法得到使用的。另外，我也大致搞懂機器人的概念了。Mask確實是個牛人！是時候再認真看一下Tesla了，準備儘快去買輛特斯拉的車，試試自動駕駛的感覺。」

這態度轉變之快，讓人有點跟不上節奏。緊接着，更大的動作來了。

11月20日，段永平正式宣佈，他買入了。

他在帖子裏說：「最近終於再多花了點時間看了很多馬斯克的東西。面對他的那麼多厲害的產品我上個禮拜和這個禮拜已經開始投點在特斯拉上了，滿意了吧？最近幾年確實感受到馬斯克的厲害，而且他的第一性原理我是很好理解的。」

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

有意思的是他對自己之前言論的「找補」。對於之前說的「不想做朋友」，他現在是這麼解釋的：「不做朋友但還是可以投資的嘛，反正他也不打球。」

這心態調整得也是沒誰了。至於這筆投資的性質，他定義為「風投」：「就當風投吧，我覺得10年後回頭看，這個投資也許是對的。」

有網友好奇他怎麼買的，是直接買股票嗎？段永平回覆說他是通過賣put（看跌期權）的方式入場的。

「我賣put了，我很可能會一直賣，除非我又又又改變想法了。目前以賣短期的put為主，因為年化比較高（我覺得也許不至於就一飛沖天了吧）。我賣put的時候最重要的就是想一點：這個價錢賣給我10年後回頭看是個便宜的價錢嗎？如果答案是不便宜，那這個put就不可以賣。」

段永平補充說：「大概10000個contracts而已。it's possible just a beginning」

熟悉段永平的人都知道，賣put是他常用的建倉手段，意味着他願意在特定價格接盤股票，並且做好了長期持有的準備。這可不是鬧着玩的「小賭怡情」了。

說實話，回顧段永平和特斯拉這些年的恩恩怨怨，簡直就是一部大型連續劇。

他其實是特斯拉最早期的用戶之一，連車牌都搞成了「WE

TSLA」（我們愛特斯拉）。

早在幾年以前，他就在特斯拉身上賺過錢，他自己後來說「至少賺到一個美金小目標吧」。

但是後來，隨着真正成為了車主，他對這家公司的態度急轉直下。他不滿意的點主要在於車的小毛病、服務態度，以及他認為的企業文化問題。

他在2018年就吐槽過：「我不看好特斯拉不是因為他們的那些優點而是我後來看到的那些問題，尤其是他們的企業文化中的問題，這些問題早晚會要他的命的。」

在隨後的幾年裏，他表達他對特斯拉商業模式的不看好。

2019年：「我如果認為一家公司不誠信的話，我就不碰了，比如特斯拉。禁區大概主要是兩個：生意模式不好，企業文化不好。企業文化不好最典型的特徵就是經常說瞎話，你只要看他以前說過多少瞎話就明白了。」

2020年：「我用了他們的車三年，不喜歡！這個生意模式似乎很難賺錢！」

2022年：「我依然覺得特斯拉未來是個苦生意，商業模式不是那麼好。」

2024年：「我覺得20年後Tesla大概率會在過苦日子。」

雖然說不喜歡，但這幾年他時不時也會有些操作。比如2020年他就幾次賣過特斯拉的call（看漲期權），賺點權利金，但他每次都強調這是「小賭怡情」，「絕對不可模仿」。

這次似乎不一樣了。從11月初堅決的「不做朋友」，到11月中旬看了演講後的「突然明白」，再到11月20日的真金白銀賣put建倉，並且定位為看向10年後的「風投」。

這個轉變過程之清晰、速度之快，確實讓人感到驚奇。

或許這就是頂級投資人的特點吧，他們雖然有自己堅固的體系，但並不僵化。當新的訊息輸入(比如馬斯克的演講讓他重新理解了能源和機器人)，或者當他們找到了新的視角(比如把「做朋友」和「做投資」分離開來)，他們能夠極其迅速地推翻自己之前的判斷，毫不糾結地做出新的決策。

哪怕就在兩周前，全世界都還以為他不會買入。

這次段永平「又又又改變想法了」，重新押注特斯拉，這筆「風投」十年後會是個什麼結果？