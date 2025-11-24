太興集團創辦人陳永安辭世　1989年西灣河開「太興燒味」起家

著名連鎖餐飲集團太興集團(6811)公布，創辦人、控股股東、董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員陳永安，今日﹙24日﹚辭世。

集團︰將適時委任新主席

太興指出，陳永安自創立集團36年以來憑藉其卓越遠見及英明領導，為集團的發展及成功作出寶貴及巨大貢獻。

太興集團董事會、高級管理人員及全體員工對陳永安一直以來為集團及餐飲業所作出的努力和寶貴貢獻深表敬意及感謝。集團的管理團隊將繼續秉持董事會制定的策略，穩健經營業務，推動集團持續發展。

集團將適時委任新主席，並將就該委任刊發公布。同時，董事會對陳永安的辭世表示最深切的哀悼，並向他的家屬致以最深切的慰問。

太興集團旗下品牌包括太興、茶木、亞參雞飯、敏華等。（鄺月婷攝）

1989年西灣河開設第一間「太興燒味」

資料顯示，陳永安於1989年在西灣河開設第一間以快餐店形式經營的「太興燒味」，以新鮮出爐作賣點，漸取得口碑，「太興」的名字開始在本地飲食界嶄露頭角，發展至今，集團在中港澳擁有217間餐廳，旗下品牌包括太興、茶木、亞參雞飯、敏華等。

截至今年6月，太興半年收入逆市上升6.2%至17.12億元，利潤按年勁升2.8倍至4,0813萬元，可謂逆市其葩。

集團毛利率達到73.4%。