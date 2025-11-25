Michael Burry講解沽空AI觀點　指Nvidia等同科網泡沫時代的思科

美國基金經理﹑電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry，早前對Nvidia（英偉達）建立期權淡倉。他最新表示，堅持對Nvidia的批判，即便有報導稱，其分析遭到該晶片生產商反駁。



2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

Michael Burry曾因在2008年金融危機期間沽空美國房地產市場而名聲大噪。上周他在社交媒體X平台發帖，批評Nvidia股票薪酬稀釋和股票回購行為。據《巴隆氏》報導，Nvidia周末向華爾街分析師發送了一份備忘錄，回應了這些指控。

Michael Burry周一在X平台再度發帖，他仍然堅持己見，並稱將在稍後公佈更多想法，還提到了他在Substack上的一篇文章。

2025年9月10日，上海，2025外灘大會上，英偉達（NVIDIA）公司參展。（CFP）

《彭博》指出，Michael Burry尚未回覆就此事的評論請求，而Nvidia也暫未回覆。

Nvidia最近幾周被Michael Burry上，就人工智能交易的循環性、收入確認方式，以及大型科技公司如何折舊計算設備發難。

發文講解沽空AI的觀點

其後Michael Burry再發出新文章，講及沽空AI概念的觀點，又指出Nvidia為當年的思科。

Michael Burry於這篇名為《泡沫的根本特徵：供給側的貪婪》（The Cardinal Sign of a Bubble： Supply-Side Gluttony）的文章內，反駁「科技巨頭獲利能力強，因此不存在泡沫」的主流觀點。他舉出1999年網路泡沫巔峰時期的數據，指當年的繁榮同樣是由高利潤公司所推動，而非僅僅是那些甚至沒有收入的小網站，指1999年強勁的納指，是由當時高利潤的大價股推動進入新世紀的，其中包括當時的「四騎士」，即微軟、英特爾、戴爾和思科。

圖為2022年8月11日，位於美國加州聖荷西（SanJose）的Cisco大樓外標誌。（Reuters）

Nvidia就如當年的思科

他指出歷史總是相似。現在的AI繁榮，由「五大公開騎士」——微軟、Google、Meta、亞馬遜和甲骨文為主導，外加OpenAI等新創公司。這些公司承諾，在未來三年內投入近3萬億美元用於AI基礎設施建設。他又表示再次想起，當年互聯網泡沫爆破後股價累瀉7成的思科，又指出Nvidia就如當年的思科。

他指出當前AI熱潮的關鍵問題，在於災難性的過度供應和遠遠不足的需求，認為科技巨頭正進行一場不可持續的資本支出狂歡，為建造資料中心和購買芯片投入天文數字資金，但下游應用端產生的實際收入，卻遠遠無法填補這些成本。他警告，不要被所謂的「這次不一樣」所迷惑：「無論多少人試圖證明，這次並沒有什麼不同。」

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

在文章內，Michael Burry引用股神巴菲特拍檔芒格的一句話﹕「如果你到處刺破氣球，你是不會成為房間裡最受歡迎的人」。