AI泡沫論｜AI投資推動美經濟　分析師﹕若退潮經濟恐陷衰退

上周波及人工智慧相關股票的動盪，凸顯了美國經濟面臨的一項廣泛風險。經濟增長已愈發依賴與AI相關的投資和財富效應，若這輪熱潮反轉為衰退，整體經濟可能會因此受累。



今年上半年，企業在AI領域的投資對經通脹調整後的國內生產總值增長的貢獻可能高達一半。AI類股票的上漲也推高了家庭財富，從而帶動了消費，最近幾個月表現尤其明顯。

BCA Research首席全球策略師Peter Berezin表示：「若沒有AI熱潮，經濟很可能已經陷入衰退。」若剔除AI支出，經濟狀況會更顯糟糕。

儘管9月份就業增長高於預期，但今年以來就業增長總體放緩，失業率也在上升。據德意志銀行資料，自2019年以來，剔除AI相關領域的私營企業投資基本持平。除數據中心外，購物中心或寫字樓等其他商業建築的建設活動均有所減少。這讓美國經濟對AI的依賴進一步加深。

Meta等4企對AI資本開支為逾3400億美元

美國銀行經濟學家Stephen Juneau說﹕「現在它幾乎是唯一的投資來源」。美國銀行估計，僅微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta Platforms這四家公司，今年的資本開支就將達到3,440億美元(相當於GDP的1.1%左右)，高於去年的2,280億美元。