港數字資產發展獲全球關注　專家︰政策技術人才三大支柱撐前景

本港近年積極擁抱數字資產，領先區內，投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示，香港在代幣化和虛擬資產領域的發展已引發全球高度關注，許多地區正紛紛仿效香港的發展路徑。



投資推廣署金融服務及科技、可持續發展環球總裁梁瀚璟表示，香港在代幣化和虛擬資產領域的發展已引發全球高度關注。（羅國輝攝）

政策監管貼地務實

梁瀚璟日前出席《香港01》舉辦的「金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮 2025」活動時表示，香港相關機構非常願意接納業界意見，政府制訂的政策與監管規則「很貼地」，緊貼市場實際需求。他特別強調，政府近年已打好重要政策地基，施政報告中提及的「出海專班」不僅是單一項目，更是重要的政策方向。「相信在2026年後，這個趨勢將會加速。」

數字資產成金融未來

金發局總監及政策研究主管董一岳分享觀察指出，自2021年關注數字資產領域以來，發現傳統金融領域的許多頂尖持份者已轉向這一新興領域。「數字資產有可能成為金融的未來，其底層技術更具革命性潛力。」

他強調，在一國兩制框架下，香港具有獨特優勢，關鍵在於與政府及監管機構協作，平衡創新與風險。他特別提到穩定幣作為貨幣交換渠道的重要性日益提升，「過去這幾年穩定幣能做到的東西多了很多。」

人才與安全並重

談到人才問題，董一岳直言香港需要更多專業人才服務大灣區發展，串聯國內外資本與機會。同時，他強調投資者教育的重要性，「除了專業投資者，零售投資者也需要了解自己投資什麼」。

中國電信國際金融客戶部總經理、中國電信集團級產業數字化規劃諮詢師陳琳如則提出，數字人民幣與香港穩定幣的對接問題，認為兩地需共同關注數據安全。

他以深圳「孔雀計劃」為例，建議香港借鏡成功經驗制訂人才引進政策。「人才就像保險一樣，需要思考如何吸引更多人來。」