內地航空股急瀉　彭博指中國要求減少赴日航班　暫定至明年3月底

日本首相高市早苗的涉台言論引發中日外交爭端。彭博最新引述知情人士稱，中國政府已指示國內航空公司減少2026年3月底之前的赴日航班數量。

東方航空挫逾6%

受消息拖累，中國東方航空﹙0670﹚盤中挫6.3%、中國國航﹙0753﹚挫3.6%、中國南方航空﹙1055﹚挫2.3%，而國泰﹙0293﹚則升0.3%。

資料顯示，中國東方航空是最易受到需求下滑影響的中國內地航司，該公司經營的赴日航班一年有近16,000個。

中國東方航空﹙0670﹚盤中挫6.3%。（新華網）

赴日游已經大幅下滑

報道指出，這份指示在上周作出。知情人士稱，中國要求航司「暫時」做出航班調整，表明情況可能會隨著外交動態而有所變化。3月底通常是全球航空業冬季和夏季航班時刻表的轉換期。

在中國提醒本國公民避免前往日本之後，赴日游已經大幅下滑，而對航司的這項指示將導致影響持續到春節——中國遊客出境遊的高峰期。知情人士稱，航空公司在削減哪些航班以及削減數量方面擁有自主決定權。

中國民用航空局未回覆置評請求。

日本首相高市早苗的涉台言論引發中日外交爭端，漸影響兩地民間經濟活動。（Reuters）

至少12條往日本目的地航線已被取消

專注於中國出游數據的市場研究機構China Trading Desk的數據顯示，潛在遊客的取消預訂已波及到2026年4月。

「原本只是一場年末衝擊，如今正蔓延至明年，」China Trading Desk 執行長Subramania Bhatt向彭博稱。「這表明預期正在大幅下滑，許多遊客不再將此視為短暫插曲。」

12月仍計畫赴日的中國航班數量較10月減少了逾20%，而Bhatt預計年底前將有超過50%的航線被取消。他表示，至少12條從上海、廣州、南京等中國城市飛往名古屋、福岡、札幌等熱門日本目的地的航線已被取消，未來可能還會有更多航線被取消。

China Trading Desk估計，由於中國遊客取消行程，日本從現在到年底可能損失高達12億美元的遊客消費。Bhatt表示，如果當前的取消趨勢持續到2026年，累計損失可能高達90億美元。