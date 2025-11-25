周大福中期賺25億元　按年持平　派息22仙

周大福（1929）公布截至今年9月底止中期業績，期內股東應佔溢利為25.34億元，按年持平，派息22仙。



期內營業額為389.86億元，按年減少1.1%。毛利為119.08億元，按年跌3.8%，毛利率為30.5%，按年跌0.9個百分點。經營溢利按年增加0.7%至68.23億元，經營利潤率為17.5%，按年增加0.3個百分點。

周大福中環新概念店。（黃文琪攝）

公司又指出，期內內地市場同店銷售額按年增加2.6%，港澳市場同店銷售額按年增加4.4%。

截至今年9月底，周大福合共擁有6,041個零售點，當中5,895個零售點位於內地，香港及澳門分別擁有70個零售點及22個零售點。

至11月18日零售值增長33.9%

公司亦指出，從今年10月1日至11月18日期間，零售值增長為33.9%，其中內地市場零值增長為35.1%，港澳及其他市場零售值增長為26.5%。

期內內地市場同店銷售增長38.8%，港澳市場同店銷售增長為18.3%。