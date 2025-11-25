港10月出口增17.5%勝預期　政府﹕外圍政策不確定減退利貿易增長

政府統計處今日（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，10月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升17.5%和18.3%，兩者均優於預期。



統計處指出，10月商品整體出口貨值為4,618億元，按年升17.5%。商品進口貨值為5,017億元，按年上升18.3%。10月份錄得有形貿易逆差399億元，相等於商品進口貨值的8%。

葵涌貨櫃碼頭。（資料圖片／盧翊銘攝）

出口至大馬市場增長逾倍

在今年10月，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升139.4%）、越南（升56.0%）、台灣（升50.2%）、印度（升31.8%）和中國內地（內地）（升9.8%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是荷蘭（升56.8%）和美國（升40.5%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升189.1%）、英國（升55.7%）、馬來西亞（升25.1%）、新加坡（升20.8%）和內地（升18.4%）。另一方面，來自美國（跌10.4%）的進口貨值則錄得跌幅。

政府指出，10月份大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增303億元，升16.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增176億元，升35.7%）。同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增406億元，升21.5%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增232億元，升45.5%）。

稱加強香港與其他市場經貿聯繫

政府發言人表示，10月商品出口貨值進一步大幅增長，按年上升17.5%。輸往大部分主要市場的出口均蓬勃增長。按商品類別分析，大部分主要商品的出口上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口持續強勁增長。展望未來，環球經濟維持溫和增長，加上近期外圍貿易政策的不確定性減退和對電子相關產品的需求持續，應會在短期內有利香港的商品貿易增長。政府一直致力加強香港與不同市場的經貿聯繫亦將繼續提供支持。然而，貿易壁壘的持續影響仍值得關注。政府將保持警覺。