證監會梁鳳儀﹕兩美企接連倒閉　為私募信貸風險拉響警報

證監會行政總裁梁鳳儀今日（25日）在東盟與中日韓經濟合作與金融穩定論壇致辭時，表示私募信貸在過往因銀行審慎監管而增長迅速，過去10年全球私募資本的資產規模上升近兩倍至14萬億美元，不過相關資產質素呈現兩極化，近期美國First Brands及Tricolor倒閉，響起有關私募信貸風險的警報，相關資產可能是結構複雜、流動性不足和透明度低，或是難以估值和容易出現欺詐行為。



梁鳳儀指出，非銀行金融業逐漸分擔銀行的槓桿提供者角色，風險亦分散至資產擁有人及非銀中介機構，由於銀行向私募基金經理及相關資產提供保證金融資，令兩者的聯繫變得千絲萬縷。她指出散戶參與私募信貸有上升趨勢，因此監管機構逼切需要審視私募信貸生態系統，以及它們與銀行、保險公司及其他主要市場參與者之間的聯繫。為管理風險敞口，投資者和對手方也需要在估值、槓桿及管治架構方面有更高的清晰度及透明度。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

為應對這些挑戰，梁鳳儀指當局已加強監察香港的場外衍生工具市場，在今年9月生效的新規定提出的數據要求當中，強制場外交易的對沖值須向交易資料儲存庫匯報，而在不少國際論壇，監管機構正討論如何將披露要求標準化，以便更有效管控對手方風險。當局在披露要求會顧及是否適度、非銀金融機構的多樣性，以及機構專有數據和敏感商業資料外洩的風險，業界應能負責有效識別主要風險及所需的資料，而公私營界別的合作將有助制定必須披露的細節。

此外，梁鳳儀談及分布式分類帳技術（DLT）和數碼資產興起，亦為市場變革的力量。她指本港正在制訂全面的數碼資產監管框架，目前已設有適用於中央交易所、顧問、資產管理公司及產品的制度，經諮詢公眾後，正在就數碼資產交易及託管服務的監管制度敲定最終方案，這些將會是最後的兩塊監管「拼圖」，以構建一個穩健的數字資產生態。

另外，本港採納代幣化金融產品日益增加，包括代幣化綠色債券、貨幣市場基金和零售黃金產品，目前在港市場規模合共約為30億美元，一些項目在清算及結算的效率及成本方面已初見成效，而許多產品在現金結算方面仍以法定貨幣為主。她指大部分試點項目仍處於早期階段，認為相關發展尚有不少提升空間。