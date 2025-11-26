粵支持在港上市大灣區企業　前往深圳上市　拓寬融資渠道

廣東省支持在香港上市的粵港澳大灣區企業，前往深圳上市拓寬融資渠道。《廣東省金融支持企業開展產業鏈整合兼併行動方案》中提及，鼓勵各地完善企業上市綜合服務平台，健全梯度培育機制，支持突破關鍵核心技術的科技型等企業到創業板、科創板等上市，支持其他符合條件的企業積極上市融資，支持港股上市的粵港澳大灣區企業在深圳證券交易所上市，拓寬企業融資渠道。



方案又指出，推薦國家級產業基金積極參與投資成功上市的企業。支持企業綠色轉型發展，發行綠色債券、碳中和債券、低碳轉型債券、藍色債券等產品。同時鼓勵科技型等企業發行可轉債、科技創新債券、ABS產品等進行融資，募集中長期資金開展戰略轉型、產業升級、產業鏈整合兼併等。鼓勵金融機構對符合條件的債券提供增信支持。

推動上市國企靈活運用定向增發

方案又提到探索將併購重組、資產盤活等納入國企考覈體系。推動上市國企靈活運用定向增發、專項可轉債、併購貸款等融資工具，用好配套募集資金儲架發行制度，圍繞優勢領域積極開展產業鏈整合兼併，做強做優做大。加強國企內部資源整合，運用好現有融資平台，通過資產重組、股權置換等多種方式，推動更多優質資源向上市公司匯聚，提高資產證券化水平。支持國有資本運營公司利用私募股權投資基金，助力其他企業圍繞主業開展產業鏈上下游整合兼併，強鏈補鏈延鏈。指導省市縣國企聚焦主責主業，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。