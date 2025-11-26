萬科股債遭雙殺　多隻境內債跌至臨時停牌　股價全日瀉逾6%

萬科（2202）多隻境內債下挫，包括21萬科02﹑21萬科04﹑21萬科06﹑22萬科02﹑22萬科04﹑22萬科06及21萬科01等多隻境內債，跌至臨時停牌，其中21萬科04及22萬科02，更於一日內兩度臨時停牌。



至於境外債方面，於2027年11月到期、息率3.975厘的美元債最新報價約40美元，跌至今年1月以來最低。

除了債價下跌外，萬科股價同樣受壓，以全日低位3.88元收市，跌幅達6.3%，成交額為5.58億元。

萬科。﹙路透社﹚

下月將有57億人民幣債到期

根據彭博數據，萬科有約134億元人民幣境內債券將於明年6月底到期或面臨贖回，在下月萬科將面臨考驗，一筆20億元人民幣債券和一筆37億元人民幣債券將分別於12月15日和12月28日到期。如果萬科提出延期，方案需要獲得至少九成債權人支持，獲得通過有一定難度。

根據萬科本月初與最大股東深鐵集團簽訂框架協議，自2025年初至萬科2025年度股東會召開日(預計為明年6月底前)為止期間，深鐵向萬科提供最多220億元（人民幣‧下同）的貸款額度，而萬科已提取197.1億元無擔保貸款，意味能夠提取的資金所剩無幾。

《彭博》引述內地中原地產首席分析師張大偉分析認為，萬科已失去現金流，目前依靠外部資金注入維持營運，投資者正密切關注深鐵是否會出手相助，但其支持只能勉強維持公司運營，無法推動全面復甦。

萬科已向大股東深圳地鐵提取197.1億元人民幣貸款。﹙路透社﹚

彭博研究料萬科明年合同銷售再跌

彭博研究指，萬科美元債創紀錄急跌，以至其現金與第3季短期債務以及應付賬款缺口約480億美元，也不太可能促使政府出手救援，彭博研究解釋，相信內地會堅持援助地產項目而不是開發商的方針。

彭博研究稱，萬科短期債務現金覆蓋率在第三季度達到40%後，與一年前的65%相比，預計將下降，因為合同銷售額將在2026年進一步下降。