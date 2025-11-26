大行點評阿里巴巴｜大摩料雲業務發展持續穩健　續予增持評級

阿里巴巴（9988）已於周二（25日）公布截至今年9月底止第2財季業績，經調整淨利潤為103.5億元（人民幣‧下同），按年減少72%。阿里公布業績後，大行看法個別，其中摩根士丹利預期，阿里雲業務發展可以持續穩健發展，維持予阿里美股「增持」評級。



阿里巴巴今日發佈「千問」AI APP，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

預料雲業務維持35%穩健

大摩指出阿里在雲端業務發展邏輯未變，目前預期在行業需求強勁支持下，阿里雲12月底止的第3財季收入增長將維持在約35%的穩健水平，並於明年3月底止第4財季及2027財年分別增長36%及40%。

大摩預期由於宏觀環境遜預期，阿里第3財季客戶管理收入增長可能放緩至7.5%。次財季阿里即時零售業務虧損較預期的370億元為少，反映集團執行能力超出預期，相信認為虧損已於第二財季見頂，第三季有望進一步收窄至250億元。

該行目前預測第三財季阿里中國電商業務經調整EBITA將按年跌40%至370億元人民幣，整體經調整EBITA料達320億元人民幣，按年跌41%，計及即時零售投資的影響，將2026及2027財年經調EBITA預測下調8.3%及6.6%，維持阿里美股「增持」評級，目標價為200美元。

至於巴克萊分析師研報稱，阿里廣泛的產品生態系統可能有助於其構建強大的智能體化A，又指出該公司可能是中國唯一一家AI公司，既擁有廣泛的世界領先大語言模型產品組合，又擁有眾多面向消費者的應用場景。

巴克萊表示，一旦購物和旅行預訂等功能被嵌入，阿里新推出的千問App就很有可能成為一個通用AI智能體。管理層在業績發佈後的電話會議上指出，未來兩到三年內不太可能出現AI泡沫，並補充説，對AI雲服務的需求超過了供應，整個供應鏈都存在瓶頸。

野村指阿里上季收入優預期

另一大行野村指出，阿里第二財季業績超預期，綜合收入按年增5%，較彭博預期高1%；綜合經調整EBITA按年下降78%至91億元，但仍超該行預期35%，主要受惠於「其他業務」板塊虧損低於預期。

中國電商集團（CEG，包括淘寶、即時零售和旅遊服務）的業績基本符合預期。其收入同比增16%。其中客戶管理收入（CMR）同比增10%，主要受惠於佣金抽成比例的提升。該行指出，維持予阿里美股目標價215美元及「買入」評級。

大華繼顯指出，穩健的客戶管理收入（CMR）表現及加速的雲收入增長，即時零售帶來更多協同效應，致第2財季業績亮眼。故維持「買入」評級，小幅上調目標價1.5%，由203港元升至206港元，仍有30.5%的上升空間。

該行將阿里巴巴2026財年第3季收入預期下調1%，但全年收入預測基本不變。

同時將集團2026財年第3季及全年經調整淨利潤預測分別下調15%/10%，對應淨利潤率分別為12%/10%。

該行建議關注餐飲外賣投資帶來的利潤率壓力及AI資本支出投資的變現速度低於預期這兩大風險因素。