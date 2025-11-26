Ant Bank 11月限定基金認購費全回贈　開戶搶高達HK$8,888現金賞

在目前低息環境下，市民對投資增值的需求日益增加。數字銀行近年積極拓展投資服務，以低門檻及靈活操作吸引用戶。由即日至2025年11月30日，螞蟻銀行（香港）（Ant Bank）推出限定優惠，從開戶到認購基金均有著數，為投資者提供額外回報，立即把握機會！



優惠一：貨幣基金雙重賞（首購 + 持有）

手頭有筆「閒錢」不想白白放著，又怕股市波動？貨幣基金因其靈活性和相對穩定的特性，成為不少人配置資金的選擇。Ant Bank今期針對貨幣基金推出雙重優惠，為投資者的資金增值。

首次認購金額達HK$10,000至HK$49,999，可獲HK$50現金獎賞；若金額達HK$50,000或以上，獎賞即提升至HK$100。此首購優惠每位合資格用戶僅可享用一次。

在持有獎賞方面，回報相當吸引。用戶認購貨幣基金的淨認購金額每1萬港元（或等值）並符合持有要求，可獲贈現金獎賞。獎賞採用「層層遞進」方式，持有累計滿30天，可先獲HK$30現金獎賞；若再接再厲，持有累計多30天（即合共60天），更可額外獲HK$40現金獎賞。以上述方式計算，若認購HK$10萬並持有60天，便可獲HK$700現金獎賞。

優惠二：非貨幣基金認購費全額A. Point回贈

對於尋求更高潛在回報、願意承受較高風險的投資者，Ant Bank亦提供了非貨幣基金優惠。推廣期內，認購非貨幣基金更可獲認購費全額A. Point 回贈。

回贈的計算方式為每HK$1認購費可享1,000 A. Point。假設用戶認購港幣10,000元（假設認購費為港幣80元）的非貨幣基金，將可獲 80 × 1,000 = 80,000 A. Point。

高達HK$8,888現金獎賞低門檻入門之選

都市人生活忙碌，投資最緊要方便快捷。對於投資新手而言，低門檻的投資服務絕對是入門首選。Ant Bank低門檻HK$1起可投資，並且最快可於一分鐘*開通投資賬戶，讓你把握每個投資良機！(*1分鐘為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定。) 想盡享以上優惠，立即經AlipayHK App進入Ant Bank 小程式成功開通投資賬戶，有機會享高達HK$8,888現金獎賞！

優惠受條款及細則約束。

投資涉及風險。詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。

以上內容由螞蟻銀行（香港）提供，AlipayHK不參與上述產品﹑相關內容或建議。

合資格用戶需同時成為螞蟻銀行(香港)及支付寳(香港)之用戶及A. Point獎賞計劃之會員以享A. Point積分。活動所獲得的A. Point獎賞受AlipayHK的A. Point條款及細則的約束。

