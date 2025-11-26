美團周五放榜　大行料上季即時零售業務蝕200億人民幣

美團（3690）將於本周五（28日）公布截至今年9月底止第3季業績。據《彭博》數據顯示，市場平均預料美團上季營收為974.74億元（人民幣‧下同），按年增加4.2%，經調整虧損為139.61億元，轉盈為虧；市場人士估計，受到對外賣業務補貼拖累，美團核心本地生活業務錄得經營虧損126.11億元。



晨星在本月中發表報告，指出截至今年10月，阿里（9988）旗下外界業務日均訂單量為8,000萬張，按年增加2.2倍。不過美團繼續在GTV及訂單量取得最高市場份額，主要受惠於網絡效應護城河，以及會員計劃等方面優勢。

至於摩通則在10月時發表報告，預料美團的即時配送業務，在今年第3季錄得200億元虧損，在第4季虧損將收窄至160億元，核心本地生活業務經營利潤預料由第2季的40億元，惡化至錄得150億元虧損。

2025年8月25日，中國上海，一名美團外賣配送員坐在摩托車上。（CFP）

摩通又預期美團的新業務板塊虧損，從2季的19億元﹑第3季的23億元，於未來數季增至逾30億元。

中信建投則預料美團外賣業務虧損已於第3季見頂，預期在第4季隨著競爭強度減退，補充逐步回復理性，公司外賣訂單量市場將回升，預料外賣業務的單位經濟（UE）虧損將會減半。該行預料美團外賣業務在今年第3季虧損170億元，閃購業務虧損逾20億元。