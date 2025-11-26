周大福曾瀉近8%　懶理業績公布後獲大行唱好｜港股異動

周大福（1929）已於周二（25日）公布截至今年9月底止中期業績，期內股東應佔溢利為25.3億元，按年增0.1%，收入為389.9億元，按年跌1.1%，兩項數據均不及預期。中期息22仙。



業績公布後，周大福獲大行唱好。中銀國際指出，基本數據顯示，周大福通過戰略調整，已大幅提升單店平均銷售額，從今年10月1日至11月18日期間的同店銷售表現，有關趨勢已驗證，又表示就算面臨挑戰，對公司下半財年展望更樂觀。

中銀國際升目標價至18.1元

中銀國際將周大福目標價由17.8元升至18.1元，重申予「買入」評級。

周大福中環新概念店。（黃文琪攝）

美銀報告指出，周大福管理層上調今年毛利率及經營溢利率指引，新指引分別為31%至32%，以及及18%至19%。該行指出由於周大福從今年10月至11月中銷售趨勢及利潤率指引均較預期理想，因此將公司2026年財年及2027年財年淨利潤預測，上調6%及1%至87億元及88億元。該行對周大福目標價上調0.1元17.6元，重申「買入」評級。

美銀認為周大福管理層對同店銷售增長指引保守，認為有上升空間，並相信同店銷售增長下滑趨勢已成過去，同時業務轉型舉措可能支持盈利復蘇。

雖然周大福獲大行唱好，但是股價仍要向下，曾低見14.05元，跌幅達7.8%，最新報14.3元，跌6.2%。