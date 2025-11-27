AI大戰拆局︰谷歌強勢崛起　英偉達是機遇或風險？

最近AI行業可謂，一波剛剛平息，一波又來侵襲。剛剛打消了市場對AI產業「泡沫」的顧慮，現在市場又開始擔心谷歌的強勢崛起將影響到英偉達未來在AI產業的佈局。但真正「鯰魚效應」並非是非此即彼，而是共同推進AI產業往新的高度發展。

谷歌&英偉達：「絕代雙驕」而非你死我活

谷歌近期在AI算力與模型領域的密集動作引發市場廣泛關注，每六個月算力翻倍、TPU產能大幅擴張、模型能力持續升級等舉措，似乎預示着行業競爭將進一步加劇。但深入分析英偉達的核心優勢與行業格局後可以發現，

谷歌的加碼難以撼動英偉達的龍頭地位，兩者更可能形成「差異化競爭、協同發展」的格局。

谷歌的AI戰略核心是構建服務於自身業務的「全站AI基礎設施」。

英偉達的核心護城河：技術壟斷+生態壁壘+產能優勢

首先，在核心硬件技術方面，英偉達憑藉GPU產品的絕對優勢佔據算力市場主導地位。GPU在並行計算效率上的天然優勢使其成為AI訓練和推理的首選硬件，而英偉達通過持續的技術迭代，不斷鞏固領先優勢。GB300系列產品的成功爬坡的RTX300系列的強勢表現，證明了其在晶片設計、製造工藝等方面的深厚積累。

相比之下，谷歌TPU雖在特定場景下具備性能優勢，但主要用於自身AI基礎設施建設，市場化程度和生態兼容性遠不及英偉達GPU。全球絕大多數AI企業、雲服務商仍以英偉達GPU為核心構建算力體系，這種技術路徑依賴形成了難以短期打破的壁壘。

其次，英偉達構建了完善的AI生態系統，形成「硬件-軟件-應用」的全鏈條優勢。在軟件層面，CUDA平台已成為AI開發的標準工具，全球數百萬開發者基於該平台進行模型訓練、應用開發，形成了強大的網絡效應。任何替代產品不僅需要在硬件性能上實現突破，還需兼容CUDA生態或構建全新的開發環境，這一過程需要巨大的研發投入和時間成本。

谷歌雖在AI模型領域具備較強的研發能力，但缺乏類似CUDA的通用型開發平台，生態輻射力相對有限。此外，英偉達與全球雲服務商、硬件代工廠、核心零部件供應商建立了深度合作關係，從算力調度到產品交付的全流程效率優勢明顯，這種產業協同能力是谷歌短期內難以複製的。

谷歌的差異化定位：聚焦自身生態，難以形成全面競爭

谷歌的AI戰略核心是構建服務於自身業務的「全站AI基礎設施」，其算力擴張和模型迭代主要是為了支撐搜索、雲服務、智能終端等核心業務的升級，而非搶佔全球通用算力市場。從產品定位來看，谷歌TPU是為其特定AI模型和應用場景量身定製的，兼容性和通用性較弱，難以滿足全球多樣化的AI算力需求。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳參加美國-沙特投資論壇。（Reuters）

而英偉達GPU則以通用性強、生態完善為核心優勢，覆蓋從雲端到邊緣端的全場景算力需求，客戶群體包括雲服務商、網路企業、金融機構、製造業企業等，市場空間遠大於谷歌TPU的應用範圍。

在市場策略上，谷歌更傾向於「閉環生態」建設，通過整合自身算力、模型、應用資源，提升用戶體驗和業務效率；而英偉達則採取「開放生態」策略，與全球產業鏈夥伴深度合作，擴大市場覆蓋範圍。

兩種策略各有側重，不存在絕對的競爭關係。事實上，谷歌雲業務在發展過程中仍需與英偉達合作，以滿足部分客戶的通用算力需求，兩者在雲服務領域甚至存在協同空間。

從業績支撐來看，英偉達的營收結構更具抗風險能力。數據中心業務已成為英偉達的核心增長引擎，同時公司在遊戲、專業可視化等傳統領域仍保持穩定收入，形成了多元化的營收格局。谷歌的AI投入目前更多體現為資本開支的增加，其AI業務的商業化變現仍需時間驗證，短期內難以對英偉達的市場地位構成威脅。

長期來看，隨着AI技術的不斷發展，算力需求將呈現多樣化趨勢，通用算力與專用算力並存的格局將逐步形成。

英偉達將繼續主導通用算力市場，而谷歌TPU等專用算力產品將在特定場景發揮作用，兩者共同滿足市場的差異化需求。

對於投資者而言，谷歌的加碼不僅不會削弱英偉達的投資價值，反而將推動整個AI算力市場的規模擴張，使英偉達受益於行業增長的紅利。

投資機遇

結合行業發展趨勢與企業競爭格局，未來A股AI及相關產業鏈的投資機遇主要集中在以下幾個方向：

算力硬件核心標的：堅定佈局英偉達產業鏈

英偉達的業績高增長與行業龍頭地位，使其產業鏈成為最具確定性的投資主線。建議關注與英偉達深度合作的硬件代工廠、核心零部件供應商，以及受益於GPU需求增長的相關企業，

液冷技術賽道：把握業績落地與估值修復機會

液冷技術作為數據中心高效散熱的核心解決方案，市場需求將隨着AI算力密度的提升持續增長。建議關注三類企業：一是與英偉達緊密合作、具備整體解決方案能力的頭部企業；二是通過代工積累經驗、有望進入台企供應鏈的代工企業，如科創新源、邁威電子；三是核心零部件環節的優質企業，如飛龍股份、川環科技等。

通信算力鏈：受益於谷歌OCS產業鏈放量

谷歌OCS產業鏈進展超預期，2026年有望成為谷歌OCS交換機放量的元年，相關光模塊、MPO廠商將迎來業績爆發期。光模塊領域，中際旭創在谷歌店內份額超過50%，且在硅光和1.6T領域佈局領先，增長確定性強；博創擁有AOC等有源產品，有望進入谷歌鏈。

此外，騰景科技在10月公告披露，合肥眾波近期簽訂YVO4（釩酸釔晶體）單筆採購訂單近9000萬元，訂單簽訂速度超預期，此前OCS方案主要為谷歌採用。除谷歌外，微軟、meta等核心CSP也開始小批量測試OCS光交換機，英偉達同樣向產業鏈下單OCS樣機，產業巨頭紛紛入局，OCS滲透率有望加速提升。

AI應用端：關注C端工具軟件與生態型企業

AI應用端的爆發式增長為C端工具軟件帶來了廣闊的發展空間。建議關注產品功能厚實、用戶群體廣泛、AI賦能效果顯著的企業。此外，阿里系作為國內AI應用端的領軍者，其生態內相關企業也將受益於千問、靈光等產品的用戶增長和生態整合，值得長期關注。

燃氣輪機產業鏈：把握核心零部件進口替代機遇

西門子能源產能擴張帶動燃氣輪機核心零部件需求激增，國內企業在渦輪葉片等關鍵環節的進口替代進程將加速。

根據調研反饋，截至第三季度，應流整體在手訂單30億，其中兩機16億，今年新接將超過40億，比去年有明顯增長，今年兩機收入超13億，明年衝擊20億，明顯受益於海外兩機高景氣度。

而萬澤股份主要訂單來自於西門子、GE等頭部客戶以及中東等區域，兩機今年收入有望衝擊4億。

結語

AI產業的發展正迎來黃金時代，算力需求的爆發式增長、應用端的加速落地、產業鏈的協同升級，共同印證了行業的堅實基本面，「AI泡沫論」已不攻自破。谷歌在AI算力與模型領域的強勢加碼，不僅不會撼動英偉達的龍頭地位，反而將推動行業整體規模擴張，形成差異化競爭的良好格局。未來，隨着技術的持續迭代與應用場景的不斷拓展，AI產業將持續創造價值，成為全球經濟增長的核心驅動力。