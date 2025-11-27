藥明康德低開逾3%　與阿里等多間中資企或被美國防部列涉軍黑名單

阿里巴巴（9988）及比亞迪（1211）等多間中資企業，據報遭到美國國防部列入「對中國軍方提供協助」的企業名單。受到有關消息拖累，阿里今日（27日）低開0.5%，報154元；比亞迪低開0.8%。



至於華虹（1347）等同被列入名單的上市公司方面，速聚騰創（2498）高開1%，華虹高開0.3%，百度（9888）低開1.3%，藥明康德（2359）低開3.4%。

《彭博》報道，根據五角大樓致美國國會的信，國防部認定阿里等中資企業，應被列入「對中國軍方提供協助」的企業名單。

報道指，致函時間是在美國總統特朗普與中國國家主席習近平達成貿易休戰協議前大約三周。據《彭博》看到的信件副本，美國國防部副部長Stephen Feinberg於10月7日致眾議院與參議院軍事委員會主席的信函中，通報相關結論。

Stephen Feinberg信中表示在審查最新可用信息後，國防部認定有8家實體符合相關法律對「中國軍工企業」的定義，應列入1260H名單。

報道指，目前尚不清楚這些公司是否已被正式列入所謂的「1260H名單」。該名單本身不帶來任何直接法律後果，但對美國投資者而言是一項重要警告。