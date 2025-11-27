宏福苑五級火｜小米騰訊各捐1千萬元救災　安踏捐3千萬【持更】

大埔宏福苑五級火牽動人心，內地大型企業接力捐款，持續關注香港火災災情，目前小米、騰訊分別捐出1千萬元，安踏則捐3,000萬元現金及物資。



小米（1810）創始人雷軍今早（28日）8點於社交媒體發文，稱香港小米基金會捐贈1,000萬元，雷軍發文指，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。隨後內地企業開始接力。



小米：雷軍率先發文聲援 受災同胞早日渡過難關

雷軍發文指，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。

香港小米基金會指，11月27日上午，香港小米基金會緊急馳援1,000萬港元，用於受災居民的醫療救援、緊急安置、過渡期生活救援等。此外，基金會將持續關注受災救援情況，與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關，重返正常生活。

騰訊：同啟動首批1千萬元捐款 致敬消防救護人員

騰訊公益慈善基金會則表示，啟動首批捐款1,000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。

騰訊向全力援救的消防救護人員以至一呼百應迅速援災的各界團體致以崇高敬意，感謝消防人員以專業與勇氣守護生命安全。基金會將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日復常。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

安踏：捐款3000萬元現金及物資

安踏體育（2020）宣佈作出緊急捐贈，馳援11月26日大埔宏福苑五級火災的受災居民。

安踏體育對火災造成的重大傷亡及破壞深感悲痛，並向受影響家庭致以最深切慰問。安踏體育第一時間調撥資源，捐出總值港幣3,000萬元現金及物資，包括港幣1,000萬元現金及價值港幣2,000萬元的禦寒裝備，協助受災人士應對緊急安置及過渡期基本生活所需。

安踏體育將持續關注救援進展，協助受災人士早日渡過難關，並向所有在前線奮戰的消防員及參與搶險救災的工作人員致以最崇高的敬意，與香港攜手共渡難關！