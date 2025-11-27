宏福苑火災‧持更｜Trip.com捐1千萬　Keeta捐500萬同支援免費尿袋

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火災，受影響居民眾多。今次是繼1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來，第二宗五級大火。面對嚴重火災，不少內地大型企業今日（27日）宣布作出捐款，持續關注香港火災災情。



阿里巴巴及螞蟻共捐款3千萬

阿里巴巴（9988）旗下多機構接連宣佈捐款。阿里巴巴官方微博撰文稱，啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災後援過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。此外，阿里旗下物流集團菜鳥正調動最近距離食物、被褥等物資前往災地。

螞蟻集團和在港企業AlipayHK表示，首批捐贈1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。

馬雲基金會捐款3000萬元

馬雲基金會發文指，緊急捐款3,000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向冒著生命危險英勇救火的消防員和應急人員及其家庭提供幫助。

阿里巴巴集團創辦人馬雲。 （Getty）

小米：雷軍率先發文聲援 受災同胞早日渡過難關

小米（1810）創始人雷軍今早（28日）8點於社交媒體發文，稱香港小米基金會捐贈1,000萬元，雷軍發文指，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。隨後內地企業開始接力。

香港小米基金會指，11月27日上午，香港小米基金會緊急馳援1,000萬港元，用於受災居民的醫療救援、緊急安置、過渡期生活救援等。此外，基金會將持續關注受災救援情況，與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關，重返正常生活。

騰訊：同啟動首批1千萬元捐款 致敬消防救護人員

騰訊公益慈善基金會則表示，啟動首批捐款1,000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。

騰訊向全力援救的消防救護人員以至一呼百應迅速援災的各界團體致以崇高敬意，感謝消防人員以專業與勇氣守護生命安全。基金會將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日復常。

位於深圳南山區的騰訊濱海大廈是騰訊的全球總部。（視覺中國）

TikTok母公司字節跳動捐1000萬

據TikTok母公司字節跳動官微消息，字節跳動（香港）啟動捐贈1000萬港元，捐款將用於香港大埔火災受災人群的緊急救援與過渡安置，並助力災後社區的恢復工作。

富途啟動1000萬緊急捐助

富途表示，即時啟動1,000萬港元的緊急捐助，用於支持受災家庭的緊急安置、基礎生活物資的快速補給，以及必要的後續協助工作。作為「樂施毅行者2025」首席贊助商，富途會積極響應及配合當前救災工作，尊重及全力配合樂施會將「毅行者」所籌得的公眾捐款及物資用於支援救災及相關援助工作。

字節跳動。（視覺中國）

滴滴首批捐贈1000萬 配合港府引車輛避讓受災區

滴滴發文表示，針對本次火災，首批捐贈1000萬元，用於應急救援和人道救助，並將根據救災進展持續提供後續支持。

滴滴香港公司將積極配合特區政府統一部署，通過滴滴平台引導車輛避讓受災區域，及時傳遞官方救援與求助信息，協助保障市民安全出行。同時，滴滴公益救援將聯合深圳公益救援隊，在主管部門指揮調動下，隨時投入行動。

安踏：捐款3000萬元現金及物資

安踏體育（2020）宣佈作出緊急捐贈，馳援11月26日大埔宏福苑五級火災的受災居民。

安踏體育對火災造成的重大傷亡及破壞深感悲痛，並向受影響家庭致以最深切慰問。安踏體育第一時間調撥資源，捐出總值港幣3,000萬元現金及物資，包括港幣1,000萬元現金及價值港幣2,000萬元的禦寒裝備，協助受災人士應對緊急安置及過渡期基本生活所需。

安踏體育將持續關注救援進展，協助受災人士早日渡過難關，並向所有在前線奮戰的消防員及參與搶險救災的工作人員致以最崇高的敬意，與香港攜手共渡難關！

安踏股價今早低開5%，報42.85元。（視覺中國）

361度捐贈1500萬元現金及裝備

361度（1361）宣佈，緊急捐贈1,500萬元現金及裝備，全力支援香港大埔區日前發生五級火災後的救援與災後重建工作。火災發生後，集團第一時間啓動應急響應機制，迅速調配資源，捐贈現金及各類應急裝備，助力受災民眾渡過難關。集團表示，將持續關注災情進展，積極配合當地政府及社會力量，以實際行動支持香港同胞，為重建工作貢獻力量。

集團強調，企業將持續履行社會責任，與香港社會各界攜手，助力受災地區早日恢復生活秩序。

比亞迪捐1000萬元

比亞迪（香港）宣佈捐贈1,000萬港元，用於受災居民醫療救助、緊急安置及災後重建等工作。

小鵬汽車捐款500萬元

小鵬汽車（9868）宣佈捐贈500萬元救災，全力支持受災家庭渡過難關，並指出同根同心，馳援災區。

京東佳宝首批物資昨晚已送達

京東（9618）表示，旗下佳宝超市為首家將救援物資送達現場的企業，昨晚首批物資已經發出送至指定地點，目前第二批救援物資已經裝車完畢，將根據現場需求隨時調撥補充。

今日上午，佳宝超市緊急調配資源，為受災群眾和救援人員提供超500份熱食餐食，後續將根據現場需要，持續提供援助。

京東創始人劉強東曾內部規定，全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都無需匯報，即有權捐出庫房的災區所需要的物資。同時，京東也會第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送。

特步捐2000萬元

特步（1368）指出啓動緊急響應，捐贈2000萬港元現金及裝備，用於香港大埔受災同胞災後安置所需，為同胞送去即時保障與溫暖。

血脉相連，守望相助。特步將持續密切關注灾情進展，全力提供後續支援，與香港同胞同心聚力、共克時艱！同時，向遇難者致以深切哀悼，向一綫救援人員致以崇高敬意！願香江同胞在各界關愛中早日重建家園、重拾安寧！

恒安國際捐600萬善款及生活物資

恒安國際（1044）宣布，捐贈總值600萬元的善款及生活物資，全力支持大埔宏福苑的災後救援與安置工作，協助受災居民渡過難關。

該集團指，本次捐贈包括港幣300萬元的善款，以及價值港幣300萬元的應急生活物資，用於支援受災居民的緊急救助及過渡期間的生活保障。

另外，恒安國際向大埔宏福苑火災遇難者致以深切哀悼，以及向前線救援人員致以崇高敬意。集團表示，將持續密切關注救援進展，全力提供後續支持。

Trip.com捐款1000萬 支援受影響人士行程退改

攜程（9961）旗下Trip.com宣佈，將捐出1000萬元協助共渡難關。

此外，受事件影響的居民或其家屬若有任何行程退改需求，可聯絡平台24小時客戶服務團隊，將會全力提供支援。

網易捐1000萬元

網易（9999）宣布捐贈1,000萬元，用於支持香港火災當地緊急救援、過渡安置、災後社區恢復及居民情緒疏導等各項工作。

小紅書捐500萬

小紅書宣布捐款500萬元，援助受火警影響的居民。該筆捐款主要用於災民的臨時住宿安排、基本生活物資補給，以及提供情緒支援服務。公司將會繼續留意災後情況，期望能與社會各界協力，幫助受災居民渡過難關，盡快回復正常生活。

美團Keeta捐500萬 支援免費充電寶

美團（3690）旗下Keeta宣佈捐贈500萬元，支援受災居民的過渡安置、生活物資補給等。

同時災情發生當日，Keeta已經緊急調動首批免費移動充電寶應急，第二批也於凌晨抵達，陸續放置於安置點。

陽光保險捐1000萬

陽光保險集團（6963.HK）宣布捐款1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援，並向受災群眾致以最深切的慰問，向奮戰在救援一線的工作人員致以崇高敬意。

