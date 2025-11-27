彭博﹕萬科遭兩內地銀行拒貸　今早公司股債再遭雙殺

內房股萬科（2202）發行的多隻境內債再次下挫，當中「21萬科04」﹑「22萬科04」及「22萬科06」今日（27日）早段跌幅超過30%，在盤中臨時停牌。



境內債價格下挫外，萬科股價亦受到壓力，曾低見3.55元，跌幅達到8.5%，最新報3.67元，跌5.4%，成交額為3.17億元。

根據彭博數據，萬科有約134億元人民幣境內債券將於明年6月底到期或面臨贖回，在下月萬科將面臨考驗，一筆20億元人民幣債券和一筆37億元人民幣債券將分別於12月15日和12月28日到期。如果萬科提出延期，方案需要獲得至少九成債權人支持，獲得通過有一定難度。

萬科。﹙路透社﹚

對於債務展期一事，內媒引述萬科相關人士表示，未予置評，僅表示「以銀行公告爲準」。

《彭博》引述知情人士稱，萬科嘗試獲得短期貸款以平息違約擔憂，但至少被兩家中國商業銀行拒絕。

報道指，萬科與銀行進行了磋商，希望獲得一筆流動性貸款，來幫助償還兩只下個月到期的合計57億元人民幣債券。貸款談判是在該公司周三晚間宣布尋求將其中一隻債券展期之前進行的。

知情人士稱，其中一家銀行在萬科尋求展期之前已回絕，另一家銀行於周四拒絕相關請求。另有知情人士稱，另有兩家銀行也不願繼續推進。知情人士指出，貸款談判由萬科最大股東深鐵集團牽頭。萬科和深鐵集團未回應置評。

內房今早普遍回落

另一方面， 內房股今早表現疲弱，世茂（0813）跌4%，碧桂園（2007）跌2.4%，中海外（0688）跌1.6%。