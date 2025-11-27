宏福苑大火｜李嘉誠基金會撥3千萬設援助基金　另撥5千萬重建社區

大埔居屋屋苑宏福苑於周三（26日）發生五級大火，奪去多條人命，並且有多名居民受影響。長和系資深顧問﹑李嘉誠基金會創辦人李嘉誠表示，對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，今日（27日）宣布基金會即時撥出3,000萬元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。



基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結( www.tszshan.org/lksfrelief )遞交資助申請，該網頁將在今日下午一時啟動。能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。

李嘉誠表示，與全港市民一同向英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝。他們的無畏精神、仁心關懷與堅毅承擔，充分體現了香港不屈不撓的精神。基金會亦將透過自1984年成立的「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。

向受災者致以慰問

李嘉誠同時向所有在這場不幸事件中遭受損失或痛苦的人士致以深切慰問，心與祈念與每一位受影響的市民同在。基金會將繼續與社群並肩同行，並將撥出額外5,000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。

