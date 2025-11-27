瑞銀：不擔憂AI泡沫　看好中資科技板塊　料明年MSCI中國升雙位數

對於目前市場擔憂的人工智能(AI)存在泡沫，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，其實相較歷史上的科網股爆破經驗，目前大企業有正現金流，並沒有如以往以大額借貸來支持投資，故即使出現突發情況，還是能夠具備穩健性去應對。



AI及科技仍將是全球股票上漲重要驅動力

李智穎認為，與AI相關基建投資仍有進一步增長空間，並不擔心投資過大問題，並預計AI及科技仍將是全球股票上漲重要驅動因素，強勁的資本支出及快速採用將為明年進一步提供助力。

她預計，明年市場波動會更大，但存在機遇也會更大，目前給予環球股市、美股及中國市場，均為看好評級，給予明年美股標普500指數目標價7700點，而MSCI中國目標價為100，相較目前水平仍有雙位數字上升空間，預計主要為受到企業盈利增長帶動。

美股標普500指數目標價7700點 中國MSCI 100點

板塊方面，她表示，當中並特別看好中國科技板塊，認為為全球最重要機遇之一，因為充裕流動性、散戶資金流入、明年企業應力增長或高達37%，將支持中國股票。建議尋求多元化的投資者，可透過部署亞洲股市或新興市場，尤其是印度及新加坡，來把握此成長題材。

而在多元化股票投資組合中，建議將最多30%持倉配置於AI、長壽經濟以及電力及資源等結構性趨勢。

料明年中國GDP增長放緩至4.5%

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，美國勞動力市場疲軟，但消費仍強，包括AI支出等，預計明年美國經濟會出現放緩，但不會步入衰退。息口政策方面，預計聯儲局今年12月會再減息一次，然後明年1月再減息。

至於中國經濟，預計明年GDP增長將為4.5%，較今年預計的約4.9%有所放緩，主要考慮到出口存在壓力，以及全球經濟放緩，同時，也預計不會有大型刺激政策的背景下，才做出的估算。

不過，若果中國仍維持明年增長目標在5%，才會有大型刺激政策出台。目前預計，貨幣政策方面明年仍會繼續減息降準，財政政策方面會繼續支持消費，內房現有支持政策也會進一步發力。