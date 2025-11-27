大家樂中期少賺近68%至4673萬元　派息減33%至10仙

大家樂集團（0341）公布截至9月底止中期業績，股東應佔溢利4,673萬元，按年下跌67.55%，中期息派10仙，減少33.33%。



期內，收入40.36億元，按年減少5.36%。其中，香港收入33.02億元，下跌5.7%；中國內地收入7.34億元，減少3.81%。毛利率8.2%，按年跌2.1個百分點，主要由於經濟疲軟下，整體消費意欲低迷，價格競爭激烈，而香港則 進一步受到居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱的影響

大家樂上半年整體收入逾40億元。（資料圖片）

港速食餐飲業務收入跌5.9%

期內，香港速食餐飲業務的收入按年減少5.9%至24.22億元。大家樂快餐及一粥麵的同店銷售分別減少7%及10%。

集團指，大家樂快餐的銷售受到本地消費疲弱，以及7月至9月期間多次極端天氣事件的不利影響。此外，於暑假月份，早市及午市時段面對更加激烈的價格戰。消費者用餐習慣的轉變亦導致傳統旺季節日及週末，以及晚市時段的人 流減少。

截至9月底止，集團於香港擁有378間門店，於內地則有190間門店。

將整合表現未如理想門店

展望未來，大家樂指出，集團首席執行官正帶領團隊重整業務，並正為快餐業務引入新經營模式，進行審慎擴張。集團將整合表現未如理想的門店，精簡及優化門店網絡，物色及鎖定人流高的優越地點開設新店，以帶動未來業務增長。同時，致力精簡營運流程，將加快推動數碼化及自動化，藉此減少對人力的依賴，並將重整菜單組合。

大家樂又稱，正透過整合及優化於香港及中國內地的供應鏈，以及租金和資本開支管控，以推動成本削減及提升營運效率。集團對推動業務重塑充滿信心，有能力靈活適應市場變化，並為所有持份者創造長遠價值。