麗新發展復牌升幅7%　母企麗新國際飆近5成　售產磋商繼續進行

日前市場傳出京東（9618）有意競購，由麗新系持有的中環建設銀行大廈50%權益。麗新國際（0191）與麗新發展（0488）於周四（27日）開市前停牌，並於當晚發出聯合公布，指出就兩公司的若干擬議出售事項與潛在買方就可能交易的條款進行磋商仍繼續進行，並且會在今日（28日）早上9時復牌。



兩間公司於周四晚上發出的公告指出，就出售事宜繼續進行磋商，目前相關交易條件尚未確定，麗新國際及麗新發展也未就此簽訂正式協議，因此該潛在交易仍存在不確定性，未必能夠最終落實。

受到有關消息刺激，兩間公司股價在復牌後均上揚，麗新國際開市早段升27.2%；麗新發展則升20%。其後兩者股價走勢個別，麗國曾高見1.1元，最新報0.82元，升49%；麗展升幅收窄，最新報0.7元，升7.7%。

日前傳出京東有意購建行大廈5成權益

麗展在中港兩地持有多個穩定收租物業，包括中環建行大廈、長沙灣廣場、銅鑼灣廣場二期及上海香港廣場等。近期市場消息顯示，麗新發展正尋求出售中環建設銀行大廈50%權益，市場傳聞京東（9618）為潛在競購方之一。

此外，集團今年1月底中期業績中，明言要在未來兩年內出售80億元資產。去年市場曾透露麗新放售獨資持有的海洋公園萬豪酒店。截至10月14日，集團已實現約22億元待售項目。