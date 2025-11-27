大摩稱Google於27年對外售50萬片TPU非不可能　助收入增130億美元

日前有報道指出，Google旗下的TPU產品獲Meta洽購，導致Google母公司Alphabet股創新高。摩根士丹利指出，到2027年，Google對外出貨50萬至100萬片張量處理器（TPU）的預測並非不合理，Google每對外銷售約50萬片TPU，將使2027年Google雲營收增加約130億美元，意味著約11%的漲幅，2027年每股收益（EPS）將增加約0.37美元，增3%。



大摩表示，若Google雲端業務增長持續加速，且公司在半導體市場的佈局順利擴大，將有助於支撐其股價維持較高評價水準。以產業規模來看，在Nvidia（英偉達）預期2027年GPU出貨量可達約800萬片的情況下，Google TPU的對外銷售量若落在50萬至100萬片區間，仍屬合理範圍

分析師表示，Google已其在TPU開發上投入了大量資源，特別是通過軟件增強功能，使其能夠兼容更多的系統。這種兼容性的提升是實現大規模外部銷售的關鍵技術前提。

2025年5月13日，美國加州，圖為一家Google旗下研究機構外展示的一個Google標誌。（Reuters）

料AI晶片難出現贏家通吃

大摩提醒，谷歌推動TPU對外銷售的整體策略仍存在不確定性，關注重點包括其商業模式、定價策略，以及TPU可承載的工作負載類型。報告亦提到，今年以來Google在大型語言模型相關運算上，對Nvidia的採購金額約200億美元，而對TPU的支出則僅約十餘億美元，這一結構明年可能有調整，但整體AI芯片需求成長不太可能出現「贏家通吃」的情況。