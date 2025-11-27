宏福苑五級火｜滙豐啟動緊急支援措施助受災客　並呼籲防範詐騙

大埔宏福苑五級火災，釀成重大人命傷亡。滙豐表示，對宏福苑火災深感哀痛，對遇難者表示沉痛哀悼，並向傷者及受影響家庭致以深切慰問。

加強附近兩間分行人手

該行稱，實施一系列緊急措施，為受災居民，包括遺失身份證明或銀行文件及急需現金或其他服務的的客戶提供適切支援。

滙豐又稱，將為未能出示香港身份證、存摺或提款卡的受影響客戶作出特別服務安排，並加快為他們更換提款卡、信用卡及扣賬卡。

另外，滙豐將增加下列兩間距離宏福苑最近分行之人手，以加強服務支援，包括新界大埔廣福道54-58號地下及2樓大埔分行，及新界大埔廣福道54-58號1樓大埔卓越理財中心

滙豐亦已設立專線，為受影響客戶提供協助：

滙豐銀行服務 / 滙豐人壽保險：2233 3066

滙豐一般保險（由安盛 AXA 營運）：2894 4676

保持警惕 防範詐騙

另外，滙豐保險稱，將提供加快及個人化的理賠服務，以及視像心理健康支援，以協助受影響的個人壽險持有人。

滙豐提醒客戶，在此段期間繼續保持警惕，防範詐騙。於接到自稱滙豐職員來電時，若對其身份存疑，請要求對方提供其姓名及所屬部門，並致電滙豐官方熱線確認來電者身份。客戶切勿在來電中提供包括密碼等敏感個人資訊。