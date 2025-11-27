安永料全年新股集資額達2800億元　明年增至3200億元｜新股IPO

香港新股市場相當暢旺，根據安永估算，今年新股集資額料達到360億美元，折合約2,800億港元，為2021年之後最多，亦預計可稱冠全球。安永香港資本市場服務發言人賴耘峯估計，明年香港有180家公司登場，新股集資規模有望穩步增加至3,200億元，料續位於世界前列。



賴耘峯表示，現在港交所（0388）尚有超過300家公司排隊上市，當中不少為計劃「A+H」或「A拆H」的內地公司，也不乏投資者偏好的細分領域龍頭公司，相信明年仍有不少集資額50至100億港元的大型公司來港上市，集資規模過百億元的公司則視乎市況，整體而言新股平均集資額可能低於今年。他也提醒，因為今年新股活動活躍，明年禁售期滿後可能迎來一波解禁潮，可能對明年中或者下半年港股帶來考驗。

年內新股集資額增逾2倍

安永按照截至11月26日公開披露訊息統計和估算，今年全年香港新股市場集資額預計達到2,800億港元，按年狂飆2.18倍；新股數量超過100間，按年料大增43%。

受惠中國政策支持，多家有意海外擴張的內地龍頭企業均尋求來港上市集資。截至11月26日止，超過170家A股上市企業或A股企業拆分其子公司來港上市，其中19家公司已登陸港交所。此外，「科企專線」的設立，亦便利專科技公司及生物科技公司申請上市。

另外，安永統計數據指出，港交所在8月正式實施新的新股定價及分配新規以來，「打新」回報率大幅上漲，IPO首日破發比例降至接近五年新低的24%；首日平均回報率達到38%。值得留意的是，新規出台的首個月新股平均首日回報率達到116%，但到11月已回落至31%。賴耘峯表示，首月市場反應較大屬正常，後續市場回復理性，回報率也與港股大市走勢有關，又指發行人普遍認為新規有助於穩定新股市場表現。