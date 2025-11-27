宏福苑大火｜新地捐2千萬　帝系酒店提供160房間免費予災民暫住

大埔居屋屋苑宏福苑於周三（26日）發生五級大火，奪去多條人命，並且有多名居民受影響。



新鴻基地產（0016）對於大火災造成嚴重傷亡深感悲痛。集團謹向遇難的市民和英勇殉職的消防員表示沉痛哀悼，向受災居民及其家屬致以最深切的慰問，同時對消防人員及各救援隊伍奮不顧身、日夜不懈的救援工作，致以崇高敬意。

為提供援助，新地將捐出2,000萬元作緊急支援。集團旗下「帝」系酒店將免費提供共160 個房間給有需要的災民緊急暫住。

籲The Point成員捐款

另一方面，新地的商場綜合會員計劃The Point呼籲成員作出捐款，會員如在The Point平台以積分捐款予社福機構用作支援災民，The Point將作出同等分數的捐款。

昨日（26日）火災發生後，新地不同業務單位隨即提供支援，包括：鄰近的新達廣場及大埔超級城即時為居民通宵開放；一田迅速運送應急物資至災區；SmarTone大埔門市亦延長服務時間並提供緊急通訊服務支援；集團義工隊亦已安排義工支援相關受災居民各項服務。

新地會繼續與全港市民同心協力，協助受影響人士渡過難關。

