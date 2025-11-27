貿發局馬時亨︰港科創落後內地　深信終有一日「烏龜跑贏兔仔」

貿發局在意大利米蘭舉行推廣活動「成就機遇，首選香港」。該局主席馬時亨接受《香港01》訪問，針對香港在創科領域的發展現狀與未來機遇發表深刻見解。他坦言香港在科技創新方面「起步較晚」，但同時強調香港具備人才與資源的獨特優勢，並在變局中扮演連接中國與全球市場的關鍵角色。



面對香港在創科領域「起步較晚」的客觀現實，作為商務及經濟發展局前局長，馬時亨並不避諱，「十幾前我負責科技政策個陣，已致力推動，但因為個陣香港重心係金融業，分散投入落科創行業既資金唔足夠，我哋確實遲咗起步。深圳係科創方面已經跑先過我哋，呢個係事實。」

然而，他對香港的追趕速度充滿信心，「我哋擁有五所世界排名前列的大學、過百所研發實驗室，人才足夠！政府近年加大投資發展科創，深信有一日烏龜都會跑贏兔仔。」

他以此行帶來的科技園公司為例，一間做機械人，一間做無人駕駛貨櫃運輸技術，這些都是頂尖科技，能吸引外國企業。

變局中把握「中國機遇」

除此以外，馬時亨指，香港背靠中國也是優勢所在，香港的價值，在於它能提供一個「風險最低、效率最高、功能最全」的解決方案，幫助外國企業在充滿機遇與不確定性的亞洲市場中，精準地抓住「中國機遇」。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

面對地緣政治的不確定性，馬時亨坦言「政治肯定影響經濟」，但他引述一句經典格言：「這世界唯一確定的就是『不確定性』（The only certainty is uncertainty）。」

在這樣的背景下，他對中國的未來充滿信心，，中國投放在科技的資源龐大，而科技最重要的不是錢，是人才。中國擁有大量人才，總有一天，中國將成為世界強國。

他總結道，香港的使命正是在這充滿變數的時代，為意大利乃至全球企業，提供一個通往這個強國的最可靠門戶。

另外，「成就機遇，首選香港」推廣活動開始前，現場亦默哀1分鐘，財政司長陳茂波、貿發局主席馬時亨皆打黑呔出席，以悼念在大埔火災的死難者。