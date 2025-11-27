貿發局意國推廣香港　馬時亨︰兩地齊拓亞洲機遇　港優勢難以複製

香港貿發局主席馬時亨在米蘭出席活動，推廣香港活動「成就機遇，首選香港」。他接受《香港01》訪問，稱香港滿街都是意大利餐廳和球迷，又大讚「香港燒味對意大利人嚟講係好好味。」



這場充滿「美味」的對話背後，藏著更「惹味」的商機，馬時亨解釋如何金融這道「主菜」，配上獨特醬料，讓意大利企業食盡亞洲市場這桌「滿漢全席」



貿發局舉辦的推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）在意大利米蘭舉行。在推廣活動開始前，現場默哀1分鐘，財政司長陳茂波、貿發局主席馬時亨皆打黑呔出席，以悼念在大埔火災的死難者。

港意必須加大實質經濟合作

馬時亨接受《香港01》訪問時，指出香港與意大利在多方面，特別是在金融和創新科技領域，具有巨大的合作潛力。

「大家睇睇香港有幾多意大利餐廳，數都數唔完！仲好多意大利足球迷」，馬時亨從生活文化切入，又指「香港燒味對外國人嚟講係好好味！」

他認為香港與意大利必須加大實質經濟合作，「香港不僅是意大利企業拓展亞洲業務的首選門戶，並擔當『超級聯繫人』角色。」

貿發局資料顯示，意大利是香港在歐盟的第四大貿易夥伴。目前有200家意大利公司在香港設有本地辦事處、區域辦事處或區域總部，較去年同期成長超過20%。

港作為金融中心 發債上市首選門戶

作為前財經事務官員，馬時亨將金融合作置於首位。他表示，希望更多意大利公司利用香港這個金融中心，在香港發債、上市。

他特別強調香港債券市場的獨特優勢，認為香港不單止可以發行美元債，還可以發行人民幣債券，意大利公司提供了極大的靈活性。

他進一步解釋香港的戰略位置，「嚟香港，5個鐘（飛行時間），成個亞洲都係你嘅市場。意大利公司嚟到香港，聯通內地，更能觸及整個亞洲市場。」

貿發局新任務 帶領內地企業出海

馬時亨回顧貿發局近60年的歷史，闡述香港角色的演變，成立初期，貿發局主要推廣香港貿易。過去20年，金融中心地位越發重要，因此推廣金融和專業服務，但現時多了一個新任務——帶領內地企業出海，「內地企業通過香港走出去，佢哋就會利用香港既貿易、金融及專業服務。」

馬時亨指出了香港擁有內地城市最難以複製的優勢， 「如果你叫佢（意大利公司）去北京開一間公司，佢都唔熟悉，嚟到香港就好熟悉，因為我哋個個都可以講英文」，通用的英語環境、與國際接軌的普通法體系、以及成熟的專業服務，讓歐洲企業感到「熟悉」和「安心」，同時香港資本可以自由流動。

吸引跨國企業來港 創造就業惠及民生

對於合作成果如何惠及普羅市民，馬時亨認為，跨國公司來港設點，要請人、要租辦公室、要用銀行服務、要辦推廣活動住酒店等全都創造了就業和需求。

馬時亨強調香港將繼續發揮其獨特的優勢，吸引更多意大利及國際企業，特別是在金融和創新科技領域，共同開拓亞洲市場，實現互利共贏。