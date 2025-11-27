陳茂波︰約200家意大利企業在港發展 　冀推動更多企業本港上市

貿發局舉辦的推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong），今天（27日）在意大利米蘭舉行。

這次米蘭的推廣匯聚逾 90 位來自香港的代表，包括政府官員、商界及創意產業領袖、投資者及初創企業家，以及內地在港企業的領導，與有意拓展亞洲業務的意大利公司交流、聯繫及洽談合作。

今次活動亦進一步彰顯香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，帶領香港企業和內地在港企業「出海」，共同探索意大利、以至歐洲市場。

去年港意雙邊貨物貿易額達648億

在開幕環節開始前，現場默哀1分鐘，以悼念在大埔火災的死難者。財政司長陳茂波打黑呔出席活動，他表示，港意經濟合作關係亦非常蓬勃，2024年，雙邊貨物貿易額達72億歐元（約648億港元），約200家意大利企業，從國際知名品牌到銀行、保險、物流及巧克力行業的領導者均在香港設立了區域總部、辦事處或據點。

陳茂波續指，香港憑藉「一國兩制」框架，兼具內地市場優勢與國際化特色，擁有法治、低稅制、自由流通等競爭力。作為金融中心，香港提供股票市場互聯互通、人民幣債券發行等金融通道。同時聚焦人工智能、生物科技等領域，憑藉高校與北部都會區發展，構建完整創新產業鏈。

意企開拓亞洲市場的理想戰略夥伴

他又指，透過香港對接1.8萬億歐元GDP的粵港澳大灣區市場，鼓勵意大利企業在生命科學、精密工程、奢侈品科技等領域設立研發中心，並推動更多企業於意大利與港交所雙重上市，歡迎初創企業進駐科學園或數碼港。

陳茂波認為，香港憑藉其制度優勢、金融實力、創科潛力與文化活力，可成為意大利企業開拓中國以至亞洲市場的理想戰略夥伴。