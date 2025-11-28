證券日報﹕至9月底港股公募基金逾1.03萬億元人民幣　按季飆68%

據《證券日報》，今年以來，港股市場表現強勁，市場情緒活躍與資金持續流入形成共振，推動相關公募港股基金（側重投資港股的權益類公募基金）規模顯著攀升。



國金證券研報數據顯示，截至三季度末，公募港股基金總規模已達到10,330.08億元（人民幣‧下同），較二季度大幅增長約68%；基金份額合計8,810.67億份，增加42%。同時，截至三季度末，該類基金的股票倉位進一步提升至92.71%，較二季度末上升0.75個百分點。其中，近八成的公募港股基金股票倉位維持在90%以上。 從持倉結構來看，科技板塊仍是公募港股基金的重倉首選，但佔比小幅回落至37%；消費板塊以25.16%的持倉比例穩居第二。

在第三季度增持方面，具備產業邏輯支撐的醫藥板塊繼續成為增持幅度最大的領域，按月增長3.09%；金融板塊緊隨其後，增持0.58%。上述研報表示，部分原因在於第三季度熱門的算力方向涉及的港股科技股有限，促使部分資金轉向彈性更高的創新藥板塊。

業績表現或許是推動規模提升的關鍵因素。Wind資訊數據顯示，截至11月27日，在全市場名稱中帶有「港」字的381隻公募基金中，有364隻產品實現年內淨值增長，其中58隻產品年內淨值增長率在50%以上。尤其值得一提的是，中銀港股通醫藥混合發起A、匯添富香港優勢精選混合（QDII）A兩隻基金的年內淨值增長率均超過了100%。