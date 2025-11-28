宏福苑大火｜金管局﹕銀行業六招應急措施　予災民6個月還款寬限

大埔居屋屋苑宏福苑於周三（26日）發生五級火警，事件奪取逾百名居民生命。為協助受災居民渡過難關，金管局與銀行公會及28間零售銀行（包括數字銀行）商討跟進事宜，並因應是次火警的特殊情況，銀行業界即時推出六項應急支援措施。



金管局及銀公指出，銀行業界成立內部專責小組、開設電話專線及加強發放資訊，各零售銀行即日起設立由管理層領導的專責小組，統籌及靈活協調內部資源，指導前線職員靈活處理受災居民的個案，並開設24 小時電話專線解答查詢，以及在分行、網頁和社交媒體公布支援措施的詳情及更新。

提供預先批核六個月還款寬限期

提供預先批核的六個月還款寬限期，減輕受災居民的即時資金壓力，為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的六個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關的罰息和手續費。

延長大埔區銀行分行服務時間，增派人手應付當區需求，各零售銀行將延長大埔區分行的服務時間，於11月29日（星期六）上午9時至下午5時及11月30日（星期日）上午9 時至下午1時提供服務，並按實際情況調整下周服務時間。同時加派人手於分行了解受災居民對銀行服務的特別需求。

優先處理受災居民銀行戶口操作和補辦文件，協助受災居民或其親屬加快處理相關銀行帳戶操作，優先和加快處理受災居民補辦銀行文件（如提款卡、信用卡和扣帳卡等）並靈活安排領取或直接派送。

彈性協助受災居民提取流動資金，特別處理未能出示身份證明文件或銀行文件的受災居民，以不同方式核實身份，以提取現金及繼續使用其他銀行服務。

協助跟進保險賠償，各零售銀行將主動聯絡透過銀行購買保單的受災居民，協助他們提出索賠申請。

金管局和銀行公會再次對大埔五級火警中不幸遇難的死者表示極度哀痛，及對傷者和受影響家庭致以深切慰問，受災居民如有任何有關銀行服務的查詢及特別需要，請隨時聯絡銀行。銀行業界將繼續密切關注受災居民的需要，以體恤的態度和靈活的手法處理每宗個案，提供適切協助。

同時，金管局及銀行公會藉此提醒市民，要時刻保持警覺，以免不法之徒借機行騙。若接到來自銀行職員來電時，應核實來電者身份，切勿對可疑人士透露個人和銀行帳戶資料、密碼等敏感資訊。