宏福苑大火｜滙豐推應急措施　予按揭貸款6個月延遲還款寬限

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級火警，迄今已有逾百名居民罹難，同時居民生活亦大受影響。為支援災民生活，金管局及金管局與銀行公會及28間零售銀行（包括數字銀行）商討跟進事宜，並因應是次火警的特殊情況，銀行業界即時推出六項應急支援措施。滙豐及恒生等銀行即時響應，推出相關措施。



滙豐指出，推出以下應急措施以緩減其財務壓力及滿足理財需要。其中離宏福苑最近的大埔分行及卓越理財中心將於本週末延長營業時間。於11月29日（星期六），營業時間為上午9時至下午5時，而11月30日（星期日）的營業時間，為上午9時至下午1時。

滙豐又指出，其他支援措施包括：六個月按揭還款寬限期，宏福苑按揭客戶可獲安排六個月本息延遲還款寬限期，並豁免罰息及手續費，還款期亦將相應延長六個月。

滙豐人壽客戶可以保單抵押獲最多10萬貸款

滙豐人壽客戶相關支援：合資格的滙豐人壽客戶可透過具現金價值的保單抵押，獲得高達100,000港元或等值的一年免息保單貸款。最終貸款額視保單額度而定。由2025年11月26日至2026年5月31日，受影響客戶的保單如因延遲繳付保費而失效，可在無需支付利息或額外核保下恢復生效保單。受影響的滙豐人壽客戶可獲三次免費遙距心理健康諮詢服務，適用於客戶本人及其直系親屬。

信用卡及免抵押貸款。滙豐指出，將為宏福苑居民提供紓困措施，包括預先批核的信用卡及貸款六個月延遲還款寬限。

Payme用戶可利用程式捐款

用PayMe支持社區夥伴。用戶現可透過PayMe向一眾社區夥伴捐款，並可將其商戶萬用券3隨善款捐贈予相關機構，支援其善後工作。

滙豐提醒客戶，在此段期間繼續保持警惕，防範詐騙。若接到自稱滙豐職員的可疑來電，請致電滙豐官方熱線以確認身份。客戶切勿在來電中提供任何個人資訊。

恒生予24個月緊急免息貸款

至於旗下恒生指出，除已公佈的援助措施外，為宏福苑居民提供為期長達24個月的免息緊急貸款，以20,000元為上限。同時為受影響居民的按揭、信用卡及個人貸款提供六個月預先批核還款寬限期，並將豁免所有逾期還款費用、財務費用及手續費。