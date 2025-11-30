人行︰穩定幣存洗錢詐騙及違規走資等非法活動風險

內地再就嚴控加密貨幣發聲。人民銀行召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議，公安部、中央網信辦、中央金融辦、最高人民法院、最高人民檢察院、國家發展改革委、工業和信息化部、司法部、中國人民銀行、國家市場監管總局、國家金融監管總局、中國證監會、國家外匯局有關負責出席會議。

會議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。另外，會議難稱，穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。

會議稱，按照2021年中國人民銀行等十部門聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》要求，堅決打擊虛擬貨幣交易炒作，整頓虛擬貨幣亂象，取得明顯成效。近期，受多種因素影響，虛擬貨幣投機炒作有所擡頭，相關違法犯罪活動時有發生，風險防控面臨新形勢、新挑戰。